O robô “BeBot – limpa a praia” mostra eficiência no trabalho e atrai a atenção de banhistas e curiosos

Foi um sucesso os testes com o “BeBot – limpa a praia”, um robô movido a energia solar e elétrico que peneira a areia e remove todos os microplásticos deixando limpas toda extensão de areia. Ajuda para equipes de limpeza de praias da Flórida

Da Redação

Valem todos os esforços da Flórida para manter as praias limpas e salvar vidas, agora com a ajuda de alta tecnologia, através de um robô de limpeza que vem atuando com eficiência e atraindo a atenção de banhistas e curiosos. Trata-se do chamado “BeBot – limpa a praia”, um robô movido a energia solar e elétrico que peneira a areia e remove todos os microplásticos deixando limpas toda extensão de areia.

Segundo Bryan Bobbitt, diretor executivo da “Keep Brevard Beautiful”, o “BeBot” é o primeiro robô desse tipo no mundo e espera que ele torne a limpeza da praia mais eficiente. E de acordo com a empresa, o robô foi doado pela “Surfing’s Evolution & Preservation Foundation” e foi projetado pela “Poralu Marine na Europa.”

Durante à exibição das habilidades do robô, ele demonstrou rapidez e precisão no processo de limpeza em um trecho da praia de Cocoa Beach perto de Minuteman Causeway. Mas ficou evidente que o “BeBot” é apenas um complemento do trabalho dos humanos, que continuam coletando lixo manualmente.

Os testes com o robô “BeBot” estão sendo positivos e poderá se estender para outras praias da Flórida, o que será de grande ajuda para o pessoal responsável pela limpeza de praias no Estado.