Restaurantes de Orlando se unem para arrecadar verbas em apoio à Ucrânia

A demonstração de solidariedade fez toda a diferença: mercados, padarias, pizzarias e restaurantes de Orlando se uniram no fim de semana para arrecadar verbas para apoiar a Ucrânia – iniciativa de ucranianos-orlandoenses

Da Redação

Uma iniciativa de extrema importância aconteceu em mercados, padarias, pizzarias e restaurantes de Orlando, no fim de semana, como forma de arrecadar verbas para apoiar a Ucrânia – iniciativa de ucranianos-orlandoenses. A demonstração de solidariedade fez toda a diferença com pessoas do bem que se uniram por uma causa tão relevante.

As delícias do Leste Europeu foram disponibilizadas no mercado e restaurante “Lacomka Deli & Bakery” – co-propriedade ucraniana –, na State Road 436, Red Bug Lake Road. Os clientes puderam comprar potes de vegetais em conserva, deliciosos biscoitos e pães ou degustar boa refeição de páprica de frango e pirozhki saboroso.

A “Tartini Pizzeria & Spaghetteria” no extremo sul da Orange Avenue, em Edgewood, é atualmente propriedade do ucraniano Oleksandr Nechyporenko. Segundo post no grupo “Orlando Foodie Forum”, no Facebook, a cidade natal do empresário está sob ataque e alguns de seus familiares estão fugindo para a Polônia. Na “Tartini” o cliente encontra as mais deliciosas pizzas no forno a lenha.

Ricky Ly, da “Tasty Chomps”, lançou uma campanha de arrecadação de fundos “Orlando para o Povo da Ucrânia” para a “World Central Kitchen”, onde chefs famosos como Marc Murphy e Hugh Acheson estão cozinhando na fronteira polonesa ao lado de Jose Andres. Eles estão alimentando refugiados ucranianos, e sua doação vai ajudar a fornecer suprimentos e recursos à organização sem fins lucrativos.

A “Foxtail Coffee Co.”, em Winter Park, vende adorável biscoito de raposa com as cores azul e amarelo, da bandeira ucraniana por US$ 5. Todos os rendimentos das vendas do biscoito irão para RazomForUkraine.com, que ajuda os refugiados ucranianos a receberem ajuda crítica. A promoção se expandirá além de seu carro-chefe e em todos os 35 locais para obter o máximo impacto.

Outros points de solidariedade à Ucrânia é o “Anna’s Polish Restaurant” com o goulash dos sonhos, e o “Europol Polish Deli”, com carnes, queijos, bebidas e lanches.

Serviço

Informações aos interessados em se unir à causa poderão enviar dicas para:

dining@orlandoweekly.com.