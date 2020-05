Hotel Monreale Express Internacional Drive Orlando

Em carta aberta o CEO da “Rede Monreale”, Flávio Delgado, antecipa suas ações para os próximos meses, pontuando o “Plano de Reestruturação da Organização Monreale 2020”

CEO da “Rede Monreale Hotels” Flávio Delgado, publicou uma carta aberta para o Trade de Turismo, antecipando suas ações para os próximos meses. Com mais de mil apartamentos, em oito empreendimentos próprios, a “Rede Monreale” aproveita o momento de propriedades fechadas para se organizar para a retomada de suas atividades. “Fomos duramente afetados pela crise gerada pelo coronavírus e agora é o momento de pensar no que vem pela frente”, sintetiza o CEO da marca, Flávio Delgado.

Confira abaixo a íntegra da carta assinada pelo CEO da “Rede Monreale Hotels”:

“Gostaríamos de comunicar ao Trade de Turismo e a todas as comunidades em que estamos presentes, que foi aprovado em Reunião de Conselho o ‘Plano de Reestruturação da Organização Monreale 2020’ motivado pela atual conjuntura. Com as medidas já tomadas e com a aprovação do novo plano, nossa organização está preparada e sólida para passar por todo o período da crise.

Entendemos que a segurança dos colaboradores e hóspedes está em primeiro lugar, portanto nós apoiamos as autoridades de saúde e abriremos nossos hotéis quando for prudente e estivermos seguros de que os riscos estarão extremamente reduzidos.

A rede de hotéis Monreale possui oito empreendimentos próprios, sendo: um Resort no Sul de Minas bem próximo à Grande São Paulo, seis hotéis executivos localizados estrategicamente nas principais cidades aeroportuárias mais importantes do estado de São Paulo e um hotel econômico recentemente remodelado e modernizado em Orlando. Ao todo são 1.019 apartamentos, servindo o público de lazer, trabalho e eventos, divididos em três categorias: Resort, Plus e Express.

Do início da crise até hoje, tivemos de trabalhar em cima de uma agenda de contingenciamento. A partir do ‘Plano de reestruturação da Organização Monreale 2020’ aprovado pelo conselho iniciamos hoje a nossa agenda positiva que tem como objetivo cuidar da marca Monreale, dos prédios e equipamentos e sobretudo preparar a nossa equipe. Ou seja, página virada.

Em nossa agenda positiva contemplaremos também como será a forma que a organização Monreale entrará e se doará aos esforços de trabalho voluntário no combate à covid-19.

O momento exige visão de longo prazo. A pandemia vai passar e o turismo vai voltar, mas vai levar o seu tempo, e para conseguir chegar até lá, as nossas decisões serão tomadas com responsabilidade e profissionalismo”.

Serviço

Hotel Monreale Express International Drive Orlando

Endereço – 6825 Visitors Cir, Orlando, FL 32819,

Fone – 407-352-8211