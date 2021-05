Queda da Covid em 50 estados garante volta à normalidade, afirma Fauci

Dr. Anthony Fauci fala de normalidade, com a queda da Covid em 50 estados

Em entrevista realizada na Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci afirma que as infecções por Covid estão diminuindo em todos os 50 estados, tornando-se mais seguro retomar compromissos em locais públicos. A contagem de casos está em uma tendência de queda no país

Da Redação

O Dr. Anthony Fauci, consultor médico chefe da Casa Branca – Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas –, disse em entrevista que as infecções de Covid-19 estão diminuindo em todos os estados dos EUA, e que agora tornou-se mais seguro a população para retomarem seus compromissos em áreas públicas. “Todos os 50 estados agora mostraram reduções no número de infecções”, disse Fauci, sugerindo que as quedas generalizadas tornarão mais seguro para atividades como refeições em restaurantes, por exemplo.

Os EUA estão relatando uma média de cerca de 31.200 novos casos por dia na semana passada, dados compilados pela “Universidade Johns Hopkins” mostram uma queda de 18% em relação à semana anterior. A contagem de casos está em uma tendência de queda desde o ponto mais recente do país, cerca de um mês atrás, em meados de abril, quando o país estava vendo mais de 71.000 casos por dia.

Fauci não especificou em que período ocorreram esses declínios estaduais nas infecções. Uma análise da “CNBC” dos dados da “Johns Hopkins” mostra que a contagem média diária de casos diminuiu 5% ou mais em 40 estados na semana passada.

Os dados são obscuros em alguns lugares, como Alabama, que “Johns Hopkins” diz ter publicado contagens de casos pendentes nos últimos dias, tornando a tendência mais recente difícil de interpretar.

A declaração de Fauci sugere que o abrandamento do surto está sendo visto de forma ampla em todo o país, ao invés de ser mais localizado em um determinado estado ou região responsável pela queda dos números.