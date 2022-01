Entre os medicamentos aprovados pelo FDA, a pílula Molnupiravir está disponível nas farmácias

As pílulas antivirais, autorizadas pelo FDA, que podem ajudar pacientes com Covid-19 estão disponibilizadas nas farmácias Publix, CVS, Walgreens e Walmart. Verifique com seu médico se você é elegível para tomar os medicamentos

Da Redação

Existem duas pílulas antivirais nos EUA que podem ajudar certos pacientes com Covid-19 de alto risco a combater a doença em casa. As pílulas, que estão sob autorização de uso emergencial, exigem receita médica. As farmácias de varejo Publix, CVS, Walgreens e Walmart podem preencher a receita. Mas a disponibilidade é limitada.

Na terça-feira, lojas na Flórida disponibilizavam a droga, de acordo com o localizador online do Departamento de Saúde, incluindo três das farmácias, todas da Publix, no sul da Flórida.

Os reguladores de saúde dos EUA, na quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, autorizaram a primeira pílula contra a Covid-19, um medicamento da Pfizer que os americanos poderão tomar em casa para combater os piores efeitos do vírus. Uma das pílulas, Paxlovid, foi desenvolvida pela Pfizer – a outra pílula, Molnupiravir, foi desenvolvida pela Merck e Ridgeback Biotherapeutics. Ambas exigem receita médica.

O Paxlovid, que é dois medicamentos juntos (nirmatrelvir e ritonavir), é para pacientes com 12 anos ou mais com Covid-19 leve ou moderado, mas com alto risco de doença grave. O molnupiravir é como um último recurso. A pílula é para pacientes com 18 anos de idade ou mais que têm Covid-19 leve ou moderado e estão em alto risco de doença grave e não têm acesso a outras opções de tratamento para a doença.

Ao contrário dos tratamentos com anticorpos monoclonais, que requerem injeções ou infusão intravenosa, Paxlovid e molnupiravir são pílulas. A FDA diz que os pacientes elegíveis devem tomar as pílulas o mais rápido possível, uma vez que testam positivo.

O tratamento deve começar dentro de cinco dias após o início dos sintomas. No entanto, as pílulas não são uma alternativa às vacinas Covid-19, diz o FDA. Paxlovid deve ser tomado duas vezes ao dia durante cinco dias, diz o FDA, e o molnupiravir – quatro cápsulas a cada 12 horas – deve ser tomado por cinco dias.

Verifique com seu médico se você é elegível para tomar as pílulas. Certifique-se de contar a eles sobre alergias, doenças e se estiver tomando algum medicamento, incluindo vitaminas ou produtos à base de plantas. Paxlovid, por exemplo, quando tomado com certos medicamentos pode causar sérios efeitos colaterais. Você também deve informar o seu médico se estiver amamentando, grávida ou planejando engravidar.

Serviço

Para encontrar uma farmácia perto de você, visite floridahealthcovid19.gov