A empresária Priscila Triska está otimista com a volta de Saraus em Orlando

Em entrevista ao site do “Jornal Nossa Gente”, Priscila Triska revela motivação na continuidade de seu trabalho cultural em Orlando com a realização de Sarau, no “Restaurante Black Fire”. A empresária fala da quarentena em plena atividade

Da Redação

“Orlando é o melhor lugar para se passar a quarentena. Uma cidade que todos gostam, e que recebe pessoas de vários países, um lugar muito positivo. Mas, confesso, não estou nessa de ficar em casa, sentada no sofá. Eu criei uma meta de acordar cedo, ler um bom livro, fazer exercícios e falar online com um grupo de amigos. É assim que passo os meus dias”, revela a empresária e promoter de espetáculos, Priscilla Triska, à frente da empresa “Bis Entertainment” há cinco anos, proporcionando ao público grandes eventos com artistas consagrados do teatro, do stand up e da área musical.

Em entrevista ao site do “Jornal Nossa Gente”, Priscila revela a sua motivação em dar continuidade ao seu trabalho cultural, com a realização de Saraus, no “Restaurante Black Fire”, em Orlando – que reabre no dia 16 de junho –, com a leitura de poesias, música e muita descontração. “O meu produtor, o Leonardo Sucks, está viabilizando os próximos saraus, como vinham acontecendo antes da pandemia, muito bem aceitos pelo público. Evidente que todas as medidas de seguranças serão tomadas, com um público adequado às exigências das autoridades de saúde. Estou muito confiante e acredito que será um sucesso. Peço ao público que aguarde porque em breve os saraus voltarão a acontecer em Orlando, e vamos divulga-los no ‘Nossa Gente”, fala a empresária com otimismo.

Quanto ao show do cantor e compositor Djavan, a princípio marcado para o mês de maio em Orlando, depois remarcado para outubro, foi transferido para abril de 2021 por medidas de segurança. “Já estava tudo acertado para o show do Djavan em outubro, mas achamos por bem, com o consenso do cantor, realiza-lo em abril do próximo ano. Na ocasião vamos divulgar datas e horários”, avisa Priscilla Triska.

“Vamos retomar nossas atividades com todas as precauções possíveis, pois queremos proporcionar ao público entretenimento com segurança e bons espetáculos. Quero também agradecer ao público que tem nos prestigiado ao longo desses cinco anos de atividades da ‘Bis Entertainment’, pelo apoio e presença nos espetáculos que promovemos. Esse apoio tem sido de extrema importância para a continuidade de nosso trabalho, que visa proporcionar cultura e diversão. Obrigado e todos!”. Finaliza a empresária.

A trajetória da “Bis Entertainment” se expandiu no mundo dos espetáculos nos EUA reunindo grande plateias, com apresentações em Orlando, Miami, Atlanta, Washington e no Canadá. Priscilla Triska teve o devido reconhecimento pelo seu empenho em prol da cultura, sendo agraciada com dois prêmios – “Press Visual” -, na cidade de Fort Lauderdale, como “Melhor Produtora” e “Melhor Peça”, pelo espetáculo de Leandro Hassum, apresentado em Orlando.

Serviço

“Bis Entertainment”

Fone – (321) 354-5459