Pais de alunos mortos durante tiroteio na escola falam de atraso ao pedido de socorro; polícia admite erro

O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, disse que a espera da polícia por quase uma hora para conter o atirador que matou 21 pessoas na “Robb Elementary School” “foi à decisão errada”

Por que a ajuda da polícia aos alunos que pediram socorro durante o tiroteio na “Robb Elementary School” em Uvalde, Texas, demorou tanto? Esse o questionamento de pais que perderam os filhos – 19 crianças e dois professores – às autoridades da cidade. Nos telefones dos alunos e professores foram encontradas insistentes chamadas ao 911 pedindo ajuda.

Foi um erro da polícia, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, quase 20 policiais ficaram em um corredor do lado de fora das salas de aula durante o ataque na “Robb Elementary School” por mais de 45 minutos antes de usarem uma chave mestra para abrir uma porta e confrontar com o atirador, que matou 21 pessoas com requintes de crueldade.

O atirador matava crianças e professores, na terça-feira, enquanto os alunos ligavam para o 911desesperados, no entanto, os policiais esperaram mais de uma hora para invadir a sala de aula depois de seguir o atirador para dentro do prédio.

O chefe de polícia do distrito, Pete Arredondo, decidiu que os policiais deveriam esperar para confrontar o atirador, acreditando que ele estava barricado dentro de salas de aula adjacentes e as crianças não corriam mais risco, disseram autoridades na sexta-feira.

“Foi à decisão errada”, disse Steven McCraw, chefe do Departamento de Segurança Pública do Texas, em entrevista coletiva na sexta-feira.

O policial acusado de não enviar policiais mais rapidamente para impedir o tiroteio na escola de Uvalde, é o chefe da pequena força policial do sistema escolar, uma unidade dedicada normalmente a construir relacionamentos com estudantes e responder a brigas ocasionais.

Treinamento obrigatório

A preparação para tiroteios em massa é uma pequena parte do que os policiais escolares fazem, mas especialistas locais dizem que a preparação para policiais designados para escolas no Texas – incluindo treinamento obrigatório de atirador ativo – fornece a eles uma base sólida quanto qualquer outra.

Em todo o país, os policiais que trabalham nas escolas são encarregados de manter o controle sobre quem está indo e vindo, trabalhando para construir confiança para que os alunos se sintam à vontade para falar com eles com problemas, ensinar programas antiabuso de substâncias e, ocasionalmente, fazer prisões.

O departamento de polícia do Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde diz em seu site que seu principal objetivo é “manter um ambiente seguro para que nossos futuros líderes aprendam e nossos líderes atuais eduquem enquanto formam parcerias com alunos, professores, pais e a comunidade enquanto aplica as leis e reduz os medos”.

O treinamento de atirador ativo foi exigido por legisladores estaduais em 2019 em resposta a tiroteios em escolas. De acordo com a lei estadual, os distritos escolares também são obrigados a ter planos para responder a atiradores ativos em seus procedimentos de resposta a emergências.