“Pizzaria Brasiliana”, o melhor sabor da pizza, no coração de Orlando

O CEO Gilson Rodrigues, da “Pizzaria Brasiliana”, oferece o melhor sabor da pizza aos clientes

CEO Gilson Rodrigues inaugurou recentemente a “Pizzaria Brasiliana”, em Orlando, com mais de vinte tipos de pizzas – rodízio de pizza às segundas-feiras –, em ambiente aconchegante para receber familiares e amigos. Localizada na International Drive, a casa vem sendo bem aceita pela qualidade das pizzas, com massa fina e crocante

Da Redação

Agora você poderá se reunir com a família, com os amigos e mesmo naquele encontro especial para degustar pizza quentinha, que acabou de sair do forno, direto para a sua mesa – preparada pelo conceituado João Pizzaiolo. A “Pizzaria Brasiliana”, sob o comando do CEO Gilson Rodrigues, recém-inaugurada, está localizada no coração de Orlando – 7653 – International Drive –, aberta de quarta à segunda-feira, com mais de vinte sabores de pizza no cardápio, incluindo as tradicionais pizzas de frango com catupiri, calabresa, Margherita, entre outras delicias para os paladares mais aguçados.

Gilson aposta na nova etapa gastronômica – “A massas e molhos da ‘Brasiliana’ são exclusivos, preparados com qualidade pela nossa equipe, contando com a experiência do mestre João, um pizzaiolo conceituado, expert no assunto, levando à mesa do cliente pizzas com aquele sabor super especial. E o cliente vai sentir a diferença na degustação porque a massa é suave, fina e crocante, esse o nosso diferencial”, ressalta Gilson.

“O manuseio com os ingredientes, a preparação da pizza é fundamental para um resultado aprazível. E o que não pode faltar são ingredientes de boa qualidade, uma boa farinha, e isso vai impactar certamente na qualidade da pizza, e, na ‘Brasiliana’, temos este cuidado.”

“Trabalho há vinte e seis anos com gastronomia, servindo boa comida – pratos que atendam a expectativa da clientela –, e adquiri o conhecimento necessário para atender o meu cliente com a qualidade que ele merece. E há combinações essenciais no acompanhamento de uma pizza e nós as sugerimos ao cliente. Por exemplo, a margherita pode ser servida com um bom vinho; já a calabresa vai bem com uma cerveja, e, claro, prevalecerá à vontade do cliente.”

Rodízio de Pizza

Às segundas-feiras, informa Gilson, acontece o tradicional Rodízio de Pizza, onde o cliente poderá degustar os mais variados sabores do cardápio. “Em breve, também vamos servir almoço com rodizio de massas, e vai ser muito bom porque estamos preparando um cardápio muito especial. Vamos disponibilizar uma equipe muito bem preparada para atender a clientela.”.

À abertura da “Pizzaria Brasiliana”, em tempos de pandemia, disse Gilson determina a sua volta ao trabalho, “com muita força e confiança.” “Na pandemia foi preciso me reinventar, dar a volta por cima e seguir em frente com o meu trabalho. A ‘Brasiliana’ foi inaugurada há três semanas, e chega com a proposta de servir bem o cliente, fazer a diferença.”

Localizada na International Drive, A “Brasiliana” é uma casa aconchegante – ambiente bem decorado e elegante –, em ponto estratégico de Orlando, perto de parques temáticos famosos, como o Walt Disney World e o SeaWorld – nas proximidades da Roda Gigante Orlando Eye, que oferece vistas deslumbrantes da cidade.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de concretizar outra etapa de minha carreira no empreendedorismo, de proporcionar as pessoas conforto, boa alimentação e momentos de lazer juntos aos familiares e amigos. É um passo importante que atribuo ao cuidado e o respeito com os nossos clientes, que apostam no meu trabalho e no desempenho de minha equipe.”

“Orlando é uma cidade multicultural, onde tudo acontece no mundo do entretenimento e da gastronomia. Somos parte deste contexto de importâncias e procuramos fazer o melhor para a satisfação de todos”, agradece o empresário.

Serviço

“Pizzaria Brasiliana”

7653 International Drive Orlando

Horário – de quarta a domingo, das 5pm à meia-noite; segunda, das 5pm às 11h – (fechada às terças-feiras).

Fone – 407-605-0202 (reservas e horários)