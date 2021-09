Paulo Teixeira, designer de joias conquista famosos e gente de bom gosto

O designer de joias Paulo Teixeira conquista a atenção de famosos e é destaque no Brasil

Ele é o star em joias do momento, com uma clientela VIP que inclui famosos – Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Carlinhos Maia, Marília Mendonça , Felipe Araujo –, empresários e pessoas de bom gosto. Paulo Teixeira é o designer de joias mais citado do Brasil no momento, e fala com exclusividade ao “Nossa Gente”, contando de sua nova coleção, que será lançada no final de setembro

Paulo Teixeira é o designer de joias mais citado do Brasil no momento, responsável em vestir com suas peças de luxo famosos como Ivete Sangalo, o sertanejo Gusttavo Lima, a cantora Marília Mendonça, Felipe Araujo – entre outras celebridades –, incluindo em sua lista seleta empresários e pessoas de bom gosto. O jovem goiano, que iniciou carreira aos 17 anos, vendendo bijuterias que ele mesmo montava, com tempo, construiu uma trajetória invejável no ramo de joalheria, com criação de colares, pulseiras e anéis – braceletes –, em linguagem única, que define a sua marca e estilo em um mercado altamente competitivo. No momento, prepara a sua nova coleção – com 33 peças –, que será lançada no final de setembro, inspirada nos roseirais italianos.

Ivete Sangalo no Multishow com joias do designer – A joia não tem apenas o valor investido . Além do investimento, o que mais me emociona, é que as joias contam a história, e o que representa de fato na vida daquela pessoa, principalmente as mulheres. A joia traduz felicidade, e está presente em momentos mais especiais, seja noivado, casamento ou aniversário, celebrando o que demarca o ápice de nossas vidas. E quando você olha uma joia, pode constatar a trajetória em família, um significado muitíssimo relevante”, revela Paulo Teixeira.

“É um mercado exclusivo e para um público existente. A joia tem um valor sentimental e histórico, de suma importância, tanto que na Segunda Guerra, as pessoas levavam consigo somente joias e obras de arte, patrimônio de maior liquidez em qualquer lugar do mundo ”, relata Paulo Teixeira .

Colar de diamantes de Marília Mendonça -Um grande momento na carreira do designer foi à encomenda da cantora sertaneja Marília Mendonça, que chegou à festa de casamento de seu baterista e produtor, Junior Campi, com um colar de diamantes e esmeralda, avaliado em R$ 900 mil. O impacto da joia foi tanto que acabou indo parar nas principais revistas e redes sociais – e, claro, levando a assinatura de Paulo Teixeira. “Foi uma loucura porque as pessoas me ligavam querendo informações sobre o colar usado pela Marília”, lembra o designer.

“Quando o stylist da cantora Ivete Sangalo me ligou pedindo uma joia para ela receber o prêmio de melhor cantora, na Festa do Multishow, foi impactante. Primeiro, porque sou fã de Ivete, então você fica atônito (sorri). É preciso coordenar as coisas e colocar o profissional em ação. Foi uma grande oportunidade da minha carreira, evidente, vestir a Ivete. É uma cantora consagrada, com portas abertas a qualquer lugar do mundo pela sua carreira consagrada. E ao assinar as joias que a Ivete usou na entrega do prêmio, recebi muitos telefonemas no dia seguinte. Foi um passo essencial.”

Carlinhos Maia usa aliança avaliada em R$ 500 mil – O sertanejo Gusttavo Lima, que também usa as joias de Paulo Teixeira, durante o recente show em Miami surpreendeu o público ao jogar para a plateia um colar de diamantes negros avaliado em R$ 100 mil – evidente, o colar é assinado por Paulo Teixeira. “Desde que o Gusttavo Lima fez um ensaio fotográfico com minhas joias, ele se tornou o meu cliente. Hoje ele não sai para shows ou mesmo para eventos sem estar com minhas joias, e isso é motivo de muito orgulho para o meu trabalho.”

Carismático e dedicado

Paulo e Franklin Valentino – Goiano, natural de Ceres, Paulo Teixeira, é carismático e extremamente atencioso quando fala de seu trabalho. “O diferencial do meu trabalho como designer de joias, é que estou sempre disponível para os meus clientes. O joalheiro, de forma geral, se coloca superior ao seu cliente, o que abomino. Não se trata de julgar os profissionais da área, mas infelizmente é o que acontece. Às vezes o cliente pede algo, então vejo o que é melhor para ele, dou sugestões, e entramos em um consenso. Não imponho ao cliente, compreende?”

“No meu trabalho como designer, tenho apoio importante do meu marido, o Franklin Valentino Leonardis, que é arquiteto e engenheiro. Costumo dizer que sou o Oscar Niemeyer na imaginação e o Franklin, o Lúcio Costa na execução, no complemento dessas obras especiais. Inclusive, a minha nova coleção de joias, que será lançada no final de setembro, é inspirada na roseira da casa da avó do meu companheiro, uma imigrante italiana que morava em São Paulo.”

“É uma coleção de rosas, com trinta e três peças – 28 peças já estão prontas –, com seis modelos de anel; quatro modelos de colar, além de pulseiras, sempre na mesma linguagem. As coleções clássicas da marca seguem em destaque o modelo ‘Riviera’, que são colares ou pulseiras com diamantes selecionados e agrupados, formando esse modelo de joia tão cobiçado a mais de treze anos por homens e mulheres que amam nossa marca ”, complementa.

