Os bolos incríveis da cake designer Maysa Arruda; 20 anos de delícias!

Os 20 anos de celebração marcam o sucesso da premiada cake designer Maysa Arruda

Há 20 anos preparando bolos deliciosos, em formato dos mais inusitados, a premiada cake designer Maysa Abussafi Arruda fala de sua trajetória bem sucedida, em entrevista exclusiva. Os desafios de dar água na boca. Acompanhe!

Da Redação

A cake designer Maysa Abussafi Arruda, prepara bolos incríveis, com formato de avião, de Bíblia aberta, de bolsa feminina, entre outros layouts, evidenciando a sua criatividade como confeiteira, que lhe valeu importantes prêmios pelo seu trabalho. Os sabores são ótimos, atendendo a uma clientela Vip, composta de brasileiros, hispânicos, árabes, mexicanos e americanos. E lá se vão 20 anos de um trabalho muito bem sucedido. Mas o que motivou a jovem formada em Educação Física, natural de Campo Grande (MS), deixar a carreira esportista para ser boleira? “Quando cheguei aos Estados Unidos, os bolos aqui não tinham o sabor dos bolos feitos no Brasil. Faltava aquele gostinho especial, do bolo feito pela minha mãe, então peguei algumas receitas e comecei a fazer bolos. Presenteava os amigos com meus bolos, e os pedidos começaram a chegar, naturalmente”, lembra. “Aproveitei o que aprendi de nutrição em Educação Física e apliquei nos meus bolos. Eu gosto de tudo natural, nada químico”.

Sabor e criatividade – “O primeiro desafio aconteceu quando uma amiga ligou desesperada, pedindo para que eu fizesse o bolo de aniversário do seu filho. O garoto queria o bolo no formato de uma bola de futebol com um boné, imagine. Passei aquela noite preparando o bolo, e deu certo. Saiu exatamente como o menino queria e foi uma surpresa. Era o primeiro passo para outros que viriam”, fala com entusiasmo.

Atendendo a uma clientela seleta, Maysa ainda enfrenta desafios com os pedidos mais mirabolantes, como, por exemplo, um bolo no formato de um avião – para Companhia Aérea Azul –, que chamou tanto a atenção dos diretores da empresa, que acabou ficando exposto no saguão. “Os diretores gostaram tanto do bolo que decidiram não corta-lo, e o levaram para ficar exposto no saguão da empresa. Foi algo inusitado, mas importante porque as pessoas se encantavam quando viam o bolo, decorado com as cores e logo da empresa”, relata.

Bolo em formato de bolsa – Também atendendo aos artistas que residem em Orlando, lembra Maysa que fez um bolo para o apresentador Fausto Silva, o Faustão, que estava com a família em Orlando. “O Faustão em encomendou um bolo, com o formato de um avião, com toda a sua família a bordo. Outro desafio (sorri). Então fiz o bolo no formado de um avião, e coloquei vários bonequinhos representando o Faustão e a sua família – esposa, três filhos e duas babás. Ele gostou tanto do sabor, que falou de mim, do meu trabalho no ‘Domingão do Faustão’, em rede nacional, e foi uma loucura. Ele disse que eu era ‘a rainha do bolo de Orlando’. Os pedidos dispararam”, acrescenta.

E para aprimorar suas técnicas em confeitaria, Maysa Arruda fez cursos em Paris e Londres, adquirindo maior potencial na sua área de trabalho, atendendo ao pedido para casamentos, eventos corporativos, bodas, aniversários, entre outras comemorações. “Sempre falavam para eu não me preocupar com o sabor, mas com a apresentação do bolo, as pessoas comem com os olhos. Então pensei: ‘Acho que vou me dar bem porque para o brasileiro e para o judeu, o importante é o sabor’. E quando fui para o exterior estudar e pesquisar bolos queria aprender mais sobre as novas tendências em confeitaria, adquirir novas técnicas em decoração, e isso foi importante para o meu trabalho”, enfatiza Maysa.

Quanto à pandemia, em tempos de restrições, disse Maysa que gradativamente em Orlando, “as coisas estão voltando ao normal. Graças a Deus os pedidos para bolo de casamento, e para outros eventos, já estão sendo feitos. Eu, inclusive, já estou vacinada e o meu trabalho vai muito bem. É o momento de muito trabalho”, comemora.

História de bolo e premiação

Em reconhecimento ao seu trabalho como cake designer, Maysa Arruda conquistou prêmios importantes como representante brasileira na cultura de confeitaria. Foi premiada no “Fox Brasil Awards Orlando”; também laureada no “Mulheres Brilhantes de Orlando”. Obteve à terceira colocação do disputado “International Cake Expo”, que reuniu os maiores confeiteiros do mundo, concorrendo com o bolo “Sob o Sol da Flórida”. Atualmente vem sendo cotada para o prêmio, “Os Notáveis”, que será outorgado em Nova York. “A melhor parte do meu trabalho é esse reconhecimento. As pessoas valorizam o meu trabalho e fico lisonjeada por isso. Só tenho de agradecer aos meus clientes e amigos, além da imprensa, que têm me prestigiado ao longo dos meus vinte anos trabalhando como boleira, aprimorando e oferecendo os meus bolos, feitos com muito carinho”, ressalta.

Indagada se ainda depara com desafios na arte de confeitar bolos, Maysa – casada com Marco Aurélio, dois filhos, Fernando e Rodrigo, e duas netas (Gabriela e Celeste) –, não hesitou na resposta: “Fazer um bolo no formato da Torre de Pizza, foi um desafio e tanto (sorri). A cliente me encomendou o bolo, e fiquei pensando como faze-lo no formato de uma torre inclinada, imagine. Além da inclinação tinha o peso do bolo, algo muito incomum para se adaptar. Ainda não existia a forma de silicone, que daria sustentação, então tive que improvisar. Foram horas de muito trabalho, diria, um trabalho engenhoso, mas deu certo. A torre ficou maravilhosa. Não foi fácil, mas o resultado foi de um final feliz”,

Serviço

Contato Maysa Abussafi Arruda – 407-301-5746

@maysacakes_orlandofl