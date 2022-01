O programa “Experian Go” ajudar os consumidores a construir crédito e se qualificar sem se endividar

O programa Experian Go™ permitirá que milhões de pessoas sem histórico de crédito comecem a construir crédito em minutos. O programa pioneiro do setor pode ajudar os consumidores a ganhar seu primeiro FICO® Score sem se endividar

Da Redação

Para alcançar maior inclusão financeira nos EUA, a “Experian®” lançou o “Experian Go™”, o primeiro programa gratuito que irá ajudar pessoas sem histórico de crédito no país a construir crédito em seus próprios termos – de maneira prática e eficiente. Lembrando que “Experian Go” é o único programa disponível hoje que ajuda os consumidores a estabelecer sua identidade financeira, criando um relatório de crédito “Experian.”

Quase 50 milhões de consumidores não têm – ou têm –, histórico de crédito limitado. Sem um relatório de crédito existente, os credores, informa a “Experian”, não podem verificar a identidade do consumidor e os consumidores não podem acessar o crédito a preços justos e acessíveis.

Esses consumidores são frequentemente apanhados em ciclos de empréstimos predatórios; eles são incapazes de cobrir despesas de emergência e enfrentam opções de moradia limitadas – prêmios de seguro e taxas de juros mais altos, problemas de emprego, exigências de depósito mais altas e muito mais.

O lançamento do “Experian Go” é uma continuação da missão da “Experian” de ajudar os consumidores em todos os lugares a ter acesso a crédito justo e acessível. Em minutos, pessoas sem histórico de crédito podem ter um relatório de crédito autenticado, linhas de crédito e histórico de crédito através do “Experian Boost™1”, e acesso instantâneo a ofertas financeiras através do “Experian Go.”

Qualificar sem dívidas

O programa pode ajudar os consumidores a construir crédito e se qualificar sem se endividar. De fato, as primeiras análises mostram que 91% dos consumidores sem histórico de crédito, conectados ao “Experian Boost”, ferramenta gratuita que permite aos usuários contribuir com pagamentos pontuais por celular, serviços de streaming de vídeo, Internet e serviços diretamente ao seu relatório de crédito da “Experian”, qualificação em minutos com pontuação FICO® inicial média razoável de 665,2.

A “Experian Go” lançou a “versão beta” em outubro de 2021, e já ajudou mais de 15.000 consumidores sem histórico de crédito a estabelecer um relatório de crédito e começar a mostrar seu histórico para potenciais credores.

“Acreditamos que todas as pessoas merecem a oportunidade de atingir o seu potencial financeiro e estamos orgulhosos de ser a única agência de relatórios de crédito com um programa que ajuda pessoas sem histórico de crédito a construir seu histórico de crédito em minutos. Este novo programa é um reflexo direto da nossa missão de trazer potencial financeiro para todos ”, disse Craig Boundy, CEO da “Experian North America.”

Crédito nos EUA

Segundo pesquisa da empresa, 28 milhões de consumidores são pessoas sem histórico de crédito e outros 21 milhões de consumidores têm arquivos de crédito “não qualificados”, o que significa que eles têm o que é considerado um histórico de crédito pequeno ou limitado.

O problema afeta mais frequentemente as “comunidades não brancas.” E pesquisa aponta que 1 em cada 5 consumidores negros, e um terço dos consumidores hispânicos não têm crédito em seu nome; 65% dos consumidores negros e 51% dos consumidores hispânicos não têm certeza dos passos que devem tomar para estabelecer ou melhorar seu crédito.

“Reconhecemos a correlação entre pontuação de crédito e oportunidade nos Estados Unidos e vemos a credibilidade – ou a falta dela – como uma barreira para a mobilidade e o sucesso financeiros”, disse John Hope Bryant, CEO e fundador da Operation Hope.

Sobre a “Experian”

Empresa líder mundial em serviços de informação, a “Experian” participa dos grandes momentos da vida, como comprar uma casa ou carro, enviar um filho para a faculdade ou expandir um negócio conectando-se a novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança.

“Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, as empresas tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores emprestarem com mais responsabilidade e as organizações prevenirem e identificarem fraudes e crimes.”

São 20.000 pessoas operando em 44 países e todos os dias investindo em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar todas as oportunidades. “Estamos listados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do índice FTSE 100.”

Serviço

Para obter mais informações sobre o “Experian Go” (disponível apenas em inglês), visite www.experian.com/go.