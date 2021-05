O “Encontro de Meseiras” reúne grupo de mulheres especiais em Orlando

“Meseiras” se encontram em Orlando para discutir assuntos de interesse em evento especial

Taty Mendes, organizadora do “Primeiro Encontro de Meseiras”, reuniu oito mulheres especiais em Orlando, com o propósito de discutir assuntos diversos, ao redor de uma mesa decorada com muito glamour. Uma prática que vem ganhando espaço nos EUA

Vanessa Caetano

O “Primeiro Encontro de Meseiras” aconteceu no dia 14 de maio, no “Holy Grain Café”, em Orlando, reunindo oito mulheres especiais, que compartilharam de uma mesma mesa, quando foi servido um delicioso chá da tarde. E segundo a organizadora do evento, Taty Mendes, “o propósito desse encontro foi conectar pessoas, famílias, amigas, negócios e afins, que é o verdadeiro propósito que uma mesa carrega por trás de todo glamour de uma decoração”, disse.

Organizadora, Taty Mendes – “O momento à mesa é sempre único, prazeroso, descontraído de trocas de informações e descontração. Algo muito especial que estas mulheres receberam – um bule de porcelana personalizado como convite para nosso encontro, que deixou um gostinho de quero mais, com uma linda mesa posta”, ressaltou.

O propósito desse encontro, complementou a organizadora, é valorizar cada momento à mesa e compartilhar pão e vida, sempre. Uma experiência considerada “incrível”, destacando-se a decoração da mesa, com toalha, guardanapos e demais acessórios da “Decor” – centro de mesas –, disponíveis para aluguel, proporcionando um ambiente extremamente agradável.

Descontração das “meseiras“- “A mesa posta é um braço da ‘Decor’ que cresceu muito neste último ano, um mercado que movimenta milhões e tem se difundido nos Estados Unidos. Uma ótima opção da mesa posta para ocasiões especiais”, finaliza Taty.

Serviço

Mesa posta – personal table – showroom Winter Garden

Roupas de mesas e Decor do centro de mesa, disponíveis para aluguel e venda.

Phone – 914-803-2291 by Taty Mendes

Local do evento: Holy Grain Café

Organização – Taty Mendes