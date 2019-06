Nova montanha russa do Harry Potter será inaugurada este mês

Orlando, FL – 6 de junho

Uma nova atração hiper-realista torna a visita aos parques da Universal Studios, em Orlando, ainda mais eletrizante. A Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure é a montanha-russa mais imersiva e temática já vista na história do parque, e vai levar os visitantes ao delírio com o apoio do aclamado personagem Hagrid, professor da disciplina de Trato das Criaturas Mágicas na trama de Hogwarts.

Os convidados estarão cara a cara com Hagrid durante sua viagem enquanto sua animação hiper-realista tenta cuidar de um Explosivim, criatura metade caranguejo metade, metade escorpião. O gigante guiará seus convidados através de uma aventura na Floresta Proibida, encontrando algumas das mais raras criaturas mágicas do mundo mágico.

A equipe de criação da Universal passou milhares de horas criando a figura animada de Hagrid com riqueza de detalhes, trabalhando diretamente com o ator Robbie Coltrane – que faz o papel de Hagrid nos filmes de Harry Potter – para desenvolver a mais avançada e realista réplica.

Nenhum detalhe foi deixado de fora quando Hagrid escolhido para esta nova experiência. Cada característica do personagem é igual às que foram vistas nos filmes de Harry Potter, até mesmo seu icônico guarda-chuva rosa. A animação tem um extenso perfil de movimento com 24 movimentos corporais e expressões faciais, que imitam os movimentos exatos do ator Robbie Coltrane.

Uma imagem digital da boca de Robbie Coltrane foi usada para criar os dentes de Hagrid, além de que todo o rosto de Hagrid foi meticulosamente esculpido à mão. Robbie Coltrane gravou um roteiro criado especialmente para o Hagrid nesta nova aventura. Um fato que chama atenção é o tamanho da animação: 2,15 metros, exatamente proporcional ao tamanho de Hagrid na ficção.

Quando abrir as suas portas, em 13 de Junho, 2019, a montanha russa junta-se ao grupo de experiências de entretenimento do Mundo Mágico de Harry Potter na Universal Orlando Resort, e dá vida a uma aventura totalmente nova, inspirado pelas histórias de JK Rowling.