No ‘Dia Mundial do Yoga’ conheça os benefícios que podem mudar sua vida  

A atriz Pamela Otero, que também é professora de Yoga, fala de oito pontos essenciais na prática de exercícios

O Yoga auxilia no controle do estresse, ansiedade e dores musculares – corpo, mente e espírito. No “Dia Mundial do Yoga”, a atriz Pamela Otero, que também é professora de Yoga, fala da importância dessa atividade milenar, praticada por homens, mulheres, crianças e idosos

Da Redação – Nesta terça-feira, 21, é comemorado mundialmente o “Dia Internacional do Yoga”, uma prática de posturas, exercícios físicos e meditações das mais diversas, que tem como resultado saúde, bem-estar e redução do estresse. E segundo a tradição, esses grupos de atividades fazem parte do estilo de vida da pessoa que busca o autoconhecimento, e são totalmente interdependentes – atividades milenares que surgiram na Índia, numa junção de corpo, mente e espírito.

O Yoga auxilia no controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem estar e a disposição, podendo ser praticada por homens, mulheres, crianças e idosos.

A importância do equilíbrio e o ajuste de postura que reduzem o risco de doenças

Em 2014, a sugestão para celebração da data foi apresentada pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à “Organizações das Nações Unidas (ONU)”, com aprovação de mais de 170 países. Um reconhecimento sobre a importância do Yoga para à saúde e bem-estar das pessoas de todo o mundo.

Segundo a atriz Pamela Otero, que também é professora de Yoga, a pratica além de melhorar a preparação física, aumenta a imunidade e reduz o risco de doenças, além disso, uma prática diária permite que a pessoa experimente mais alegria, energia e qualidade de vida.

“O resultado geral da prática do yoga diminui o estresse e a ansiedade”, diz Pamela

“O resultado geral da pratica do yoga, é uma sensação apurada de bem-estar, que vai desde ajuste de postura, diminuição de dores físicas, diminuição de estresse e ansiedade, até ter uma percepção mais apurada das coisas e situações ao meu redor, tomada de decisões coerentes, discernimento e foco”. Diz

“Consciência é a palavra chave do yoga, que para mim, envolve autoconhecimento através da meditação e a prática da respiração e concentração, vai muito além do exercício físico envolve espiritualidade, é uma linda filosofia de vida. A mente torna-se clara com o aprimoramentoda receptividade diária, compaixão e alegria. Isso é fazer yoga, ressalta a atriz.

Atualmente, Pamela Otero realiza suas atividades do yoga em casa, onde também aposta no ensino online para seus alunos, e ressalta para que a prática se torne ainda mais eficiente, é preciso investir em professores e aulas online de qualidade.

Oito pontos do Yoga

“A mente torna-se clara com o aumento da receptividade diária”, explica a atriz

Para você entender mais sobre a prática do Yoga, Pamela separou as oito partes que ela é desenvolvida: “YAMAS” e “NYAMAS”, atitudes que desenvolvem a saúde mental.

“YAMAS”, disciplina externa – “Não seja um problema para o mundo, que ele não será um problema para você”; “NYAMAS”, disciplina interna – “Não seja um problema para você mesmo”.

“ASANAS”, posturas, o Yoga usa o corpo como instrumento para estabilidade, conforto, equilíbrio e vontade de ficar quieto. Prepara o corpo para a meditação; “PRANAYAMA”, controle da respiração. Existe uma relação íntima da respiração com as emoções. Ao mudar o padrão respiratório você pode o padrão mental.

“PRATYAHARA”, abstração dos sentidos. Prepara a mente para a meditação; “DHARANA”, concentração; “DHYANA”, meditação, e “SAMADHI”, integração.