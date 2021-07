A tempestade Elza ainda preocupa, e moradores de Tampa estão sob alerta iminente

Tempestade tropical Elsa diminuiu e desacelerou no final do sábado, mas seu caminho e intensidade após deixar Cuba permanecer incertos. Projeção do Centro Nacional de Furacões no sábado às 23h da trajetória da tempestade tropical Elsa é de alerta, principalmente em Tampa

Da Redação

A tempestade tropical Elsa foi reduzida de força de furacão no sábado, mas Tampa Bay e grande parte da península da Flórida permanecem dentro de seu caminho potencial – essa a projeção do “Centro Nacional de Furacões”. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência antes da tempestade para vários condados costeiros, incluindo os condados de Citrus, Hernando, Hillsborough, Pasco, Pinellas, Manatee e Sarasota.

A declaração também cobre o sudoeste da Flórida e o sul da Flórida: condados de Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Levy, Miami-Dade e Monroe. A ordem do governador permite que o estado mobilize pessoas e recursos para se preparar para a tempestade e responder às suas consequências.

O último aviso do “Centro Nacional de Furacões” fez com que a tempestade tropical Elsa se movesse sobre ou perto de partes da costa oeste da Flórida e a colocasse perto da Baía de Tampa, na terça-feira. Uma tempestade tropical foi declarada para Florida Keys, de Craig Key West até Dry Tortugas.

O governo de Cuba emitiu um alerta de tempestade tropical para várias províncias, enquanto a República Dominicana expirou seu turno às 20h00.

A tempestade estava passando a 175 milhas a leste-sudeste de Montego Bay, Jamaica, de acordo com o “Hurricane Center’s”, no sábado, mas diminuiu a velocidade para 17 mph movendo para oeste-noroeste. Seus ventos máximos também caíram para 65 mph.

O governador disse em Tallahassee que as autoridades de emergência da Flórida estão monitorando o rastro da tempestade e se preparando para distribuir recursos para os condados afetados.

“Quero agradecer a todos os primeiros socorros no local em Surfside e a todos aqui no EOC (Centro de Operações de Emergência) que estão se preparando para a tempestade”, disse DeSantis no centro.