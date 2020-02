Edição de fevereiro/2020 – p. 06

Moneycorp obtém licença bancária no Brasil

A Moneycorp que há 40 anos atua no mercado de câmbio global – marcando presença em mais de oito países –, dá um passo fundamental para prestar melhor atendimento a investidores brasileiros na aplicação cambial, com resultados extremamente positivos, e comemora conquista de licença para atuar como banco de câmbio no Brasil – Moneycorp Banco de Câmbio SA, em São Paulo. Segundo Juliana Scolari, diretora da América Latina e líder do mercado cambial no Brasil, “essa é a segunda licença bancária internacional do nosso grupo, o que nos possibilita trazer uma nova gama de serviços pensada inteiramente no investidor. Em conjunto com o acesso a uma rede de dezoito bancos internacionais, a nova licença nos permite realizar operações de câmbio na moeda brasileira, com entrada e saída de recursos sem restrições”, comemora.

E o que isso muda para o cliente? Juliana Scolari enumerou os benefícios dos novos serviços incluindo: Taxas de câmbio altamente competitivas – agora operando como banco no Brasil; Conta de pagamentos gratuita e exclusiva – possibilitando a distribuição dos pagamentos internacionais, sem taxas adicionais; Capacidade de operar qualquer montante em posição própria, e Cadastro com assinatura digitalizada – oferecendo maior rapidez e agilidade no processo de aprovação.

Lembra a diretora que a empresa conta com equipes de especialistas para auxiliar, de forma personalizada, suas necessidades cambiais, sejam elas de ou para o Brasil. Um trabalho de excelência, oferecendo soluções para o investidor e para empresas, com a garantia que apenas um líder de pagamentos internacionais e câmbio dispõe.

“É a junção de dois mundos no mercado corporativo americano. São empresas no Brasil que precisam fazer pagamentos no exterior, e empresas americanas que necessitam fazer pagamentos no Brasil. Uma expansão jurídica nos Estados Unidos e no Brasil. E isso só tente a crescer com a conquista da licença bancária da Moneycorp, enfatiza Juliana.

A diretora também exaltou o empenho e os esforços dos tomadores de decisões – CEOs da empresa. “O Brasil tem um grande potencial no setor cambial e poderá se tornar a primeira receita do grupo. A liderança do CEO Roberto Amaral de Almeida e sua equipe de diretores foi crucial para que conseguíssemos a licença para operar como banco no Brasil, com o apoio e confiança no crescimento do mercado brasileiro dada pelo nosso CEO do grupo Moneycorp: Mark Horgan. Fico feliz pelo passo primordial da empresa e considero uma realização profissional ter participado intensamente desde o início do projeto até essa importante conquista na Moneycorp. Estamos muito felizes em nos tornarmos um dos poucos fornecedores de pagamentos internacionais a quem se confiou uma licença bancária em uma economia que oferece acesso a mais de 220 milhões de pessoas”.

Garantia da licença bancária

A estratégia de crescimento internacional da Moneycorp nos últimos 24 meses adquiriu e integrou a “Commonwealth FX”, empresa de pagamentos internacionais corporativos com sede nos EUA e estabeleceu uma empresa e escritório de pagamentos licenciados nos Emirados Árabes Unidos. A garantia de uma licença bancária brasileira segue a entrada da Moneycorp na América do Sul.

Para Juliana Scolari, “a conquista dessa licença é um passo crucial nas ambições de longo prazo da Moneycorp de liderar o crescimento de pagamentos internacionais e serviços de câmbio no Brasil. Obter uma licença bancária transforma nosso mercado, permitindo-nos oferecer uma variedade de diferentes produtos para empresas locais e estrangeiras, além de aperfeiçoar o serviço já prestado a nossos clientes privados com necessidades cambiais de e para o Brasil.”

Liderança feminina

Com habilidade para lidar com a moeda real, transpondo situações dificultosas, e conseguindo ótimos resultados para os clientes, Juliana Scolari é um grande destaque feminino da empresa, em um universo predominado por homens. A paulistana aponta o time campeão de mulheres que atua na Moneycorp, superando quaisquer desafios. “Não gostaria de ter esse mérito feminino sozinha, pois somos uma equipe muito expressiva na Flórida e no Brasil. Acredito muito no potencial feminino, a mulher é forte no mercado de investimentos. Com minha equipe, desenvolvo um trabalho coeso e com bons resultados, atendendo centenas de investidores e empresas”, reforça.

A empresa processou 6,4 milhões de transações e negociou mais de $50 bilhões em moedas em 2019. A Moneycorp oferece soluções de pagamentos por telefone e online em uma plataforma multimoedas e auxilia milhares de clientes a realizar câmbio em mais de 120 moedas. A Moneycorp também estabelece operações de serviço em mais de vinte locais em todo o mundo, incluindo o Reino Unido (Londres, Coventry, Edimburgo e Leeds), EUA (São Francisco, Los Angeles, Nova York, Orlando, Providence e Washington), Austrália (Sydney e Perth), Brasil, França, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Romênia, Espanha e Emirados Árabes Unidos.