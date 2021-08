Missão impossível: recuperar bagagem roubada de Tom Cruise 

Astro de “Missão Impossível”, Tom Cruise, teve suas malas roubadas durante filmagens

As malas de Tom Cruise foram roubadas de um BMW X7, no exterior de um hotel em Birmingham, onde o ator está hospedado, no Reino Unido, para as filmagens de “Missão Impossível 7”. A verdadeira missão impossível para a polícia britânica no momento, é encontrar as malas do ator – a cena real que não está no roteiro

Da Redação

E se o ator Tom Cruise consegue se safar das mais mirabolantes ciladas preparadas pelos vilões da saga “Missão Impossível” – com seis filmes já produzidos pelo ator –, agora, na vida real, a verdadeira missão impossível para Cruise é descobrir o paradeiro de suas malas, que foram roubadas de um hotel em Birmingham onde o ator está hospedado, no Reino Unido – cena que não está no roteiro original.

O ator, de 59 anos, está no Reino Unido gravando o filme “Missão Impossível 7”, e mostrou-se surpreso com o ocorrido. Há uma movimentação em torno do caso, ou seja, as bagagens roubadas do astro americano que precisam ser recuperadas.

Ator filma “Missão Impossível 7” no Reino Unido. As malas, no porta-malas de um BMW X7, sumiram em frações de segundos, dizem pessoas próxima do ator, levando pertences importantes, inclusive, acessórios que o personagem de Tom Cruise iria usar em algumas cenas de “Missão Impossível 7”.

Segundo informações, os ladrões interceptaram o sinal usado pela chave de ignição do carro, numa estratégia ágil, que lembra precisamente um dos filmes de Cruise. Lembrando que presença de Tom Cruise em Birmingham tem causado agitação na cidade.

A polícia britânica foi acionada para comandar a missão mais impossível: recuperar a bagagem do ator, depois de o carro do seu guarda-costas ter sido roubado.

Embora o veículo tenha sido recuperado “pouco tempo depois”, as bagagens ainda estão desaparecidas. “Tudo o que havia dentro da viatura foi levado”, confirma a polícia, falando em milhares de euros de prejuízo.

“Recebemos uma denúncia de um BMW X7 roubado de Church Street, em Birmingham,” confirmou um porta-voz da Polícia de West Midlands, sem revelar a identidade do proprietário. “O carro foi recuperado pouco tempo depois. As investigações estão em curso”, acrescentou.