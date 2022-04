Mike Tyson acusado de bater em passageiro durante voo; xingos e socos

Mike Tyson teria perdido a paciência com passageiro intransigente e o teria agredido com socos

No vídeo registrado por passageiro do voo que seguia para a Flórida, Mike Tyson é visto debruçado sobre seu assento e socando o viajante na parte de trás do avião. Segundo agente do boxeador, ele teria sido incomodado indevidamente

Da Redação

O ex-campeão de boxe dos pesos pesados ​​Mike Tyson volta às páginas policiais ao se envolver em uma briga – socos e xingos – com um passageiro do voo que seguia para a Flórida. Segundo testemunhas, o assédio de um homem a Tyson foi inoportuno. Sentindo-se incomodado, o pugilista retrucou, abrindo margens para uma discussão que se transformou em agressões físicas.

Ninguém poderia supor que o voo que decolou do “Aeroporto Internacional de São Francisco” rumo à Flórida fosse acabar em pancadarias, envolvendo o mundialmente famoso Mike Tyson.

“Infelizmente, o Sr. Tyson teve um incidente em um voo com um passageiro agressivo que começou a assediá-lo e jogou uma garrafa de água nele enquanto ele estava sentado”, disse o representante de Tyson em comunicado nesta sexta-feira.

Tyson no momento da agressão segundo publicação do TMZ

As imagens de um vídeo gravado por um dos passageiros, Tyson é visto debruçado sobre seu assento e socando o passageiro na parte de trás do avião JetBlue.

Tyson, que participou da celebração do 20 de abril em São Francisco, embarcou no avião da JetBlue por volta das 22h30 e minutos depois foi visto em uma briga com um homem sentado atrás dele.

A polícia de São Francisco informou que recebeu uma denúncia de uma briga física entre duas pessoas a bordo de um avião, mas não forneceu os nomes dos envolvidos.

Os envolvidos foram levados sob custódia e um deles foi atendido no local por ferimentos sem risco de vida. Essa pessoa forneceu detalhes mínimos do incidente e se recusou a cooperar com a investigação policial, segundo as autoridades.