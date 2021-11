Autoridades do México tentam conter caravanas de imigrantes que almejam entrar nos EUA

Caravanas de imigrantes chegam todos os dias ao México, rumo à fronteira com os EUA, com intenções de entrar em terras americanas. Para tentar conter a invasão, autoridades estão transferindo imigrantes para outros estados do país, evitando o acúmulo de pessoas em espaço precário

Da Redação

Em virtude do contingente de imigrantes que pretendem seguir para a fronteira dos EUA e México, presos na cidade mexicana de Tapachula, na fronteira com a Guatemala, o “Instituto Nacional de Migrações (INM)” vai transferir parte deles para outros estados, para regularizar a sua estadia lá. Segundo autoridades locais, os imigrantes dormem há dias nas proximidades de um estádio, agora convertido em centro de atendimento, aguardando o INM auxiliá-los e transferi-los para outros estados em todo o país para continuar seus procedimentos e obter um cartão de visitante por motivos humanitários.

E diante do impasse de tantas famílias no local – e a possibilidade de chegada de mais caravanas com imigrantes –, autoridades querem resolver o problema o quanto antes devido às condições precárias em que se encontram os inesperados visitantes.

Informou o INM que integrantes de uma nova caravana que saiu de Honduras no último dia 18 de novembro, está a caminho de Tapachula, o que poderá agravar ainda mais a situação por lá. Uma marcha que inclui homens, mulheres e crianças – todos com destino aos EUA.

Enquanto isso, nas proximidades do estádio de Tapachula, a situação é precária, têm crianças e mulheres espalhados pelo local. Os imigrantes improvisaram barracas, com varas e cobertores, para se proteger do sol, pois ficaram sem dinheiro para pagar o aluguel de uma casa.

Entre os imigrantes, os haitianos ocupam 70% dos procedimentos perante as autoridades de imigração e, em protesto, manifestaram-se em diversas ocasiões, agravando ainda mais a situação.

Héctor Martínez Castuera, diretor-geral da “Coordenação de Escritórios de Representação do INM”, disse que desde quarta-feira à noite famílias de imigrantes começaram a ser transferidas para 10 estados do país. Um total de 15 caminhões partem todos os dias com migrantes do Haiti, América Central e outros países para enfrentar a crise migratória que existe em Tapachula há meses.

Por sua vez, os imigrantes pediram ao oficial sénior do INM que enviasse a Guarda Nacional para ajudar a organizar estas transferências por nacionalidade, evitando assim criar o caos – cerca de 300 ou 400 pessoas são transportadas todos os dias.