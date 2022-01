Menino de 2 anos compra móveis em New Jersey com o celular da mãe

Os móveis que garotinho de 2 anos comprou com o celular da mãe chegaram. Quem vai pagar a conta?

Um fato inusitado ocorreu e virou notícia nos EUA. Um garotinho de dois anos que reside em New Jersey, comprou quase US$ 2 mil em móveis quando brincava com o celular da mãe. Os móveis chegaram ao seu destino, mas quem vai pagar a conta?

Da Redação

O acesso de crianças à tecnologia pode gerar surpresas – algumas desagradáveis –, pois o imediatismo da comunicação é inevitável. Para quem acha impossível um garotinho de apenas dois anos de idade fazer uma compra de quase US$ 2 mil em móveis – mais de 10 mil reais –, irá se surpreender. O pequeno Ayaansh, de dois anos, que reside com os pais em New Jersey, fez exatamente isso: comprou móveis sem querer, quando brincava com o celular da mãe.

O menino, acidentalmente, apertou uma tecla do celular da mãe, confirmando as compras que estavam em um carrinho virtual do Walmart. A criança “fez o pedido” dos itens avaliados em quase US$ 2 mil.

A mãe do garotinho, Madhu Kuma, ficou surpresa quando as caixas com os móveis começaram a chegar em sua residência. Entre as compras, havia poltronas e suportes de plantas. Ela comunicou o marido quando ambos chegaram ao “xis” da questão: o filho fez o pedido acidentalmente.

O fato inusitado tornou-se público, e o menino foi fotografado ao lado das caixas com os móveis, entregues em sua residência. Ainda assim, os pais do menino resolveram ficar com alguns itens da compra, mas vai tentar devolver outros e pedir o reembolso.