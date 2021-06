O escritor Léo Fuchs e o Dr. Gustavo de Oliveira, no lançamento do livro “Chapeuzinho Vermelho”

O escritor Léo Fuchs lança em Orlando o livro, “Chapeuzinho Vermelho, O valor de um sorriso”, baseado em peça que escreveu para o teatro. Lançamento da Editora “Nova Fronteira”, a obra é ilustrada pela atriz Carolina Dickmann, com apoio cultural do Dr. Gustavo de Oliveira, CEO da “Lake Lucerne Dentistry”

Texto: Vanessa Caetano Salmeron

Léo Fuchs e Dr. Gustavo de Oliveira, receberam convidados, no dia 27 de maio, em Orlando, no Lake Lucerne Dentistry , para o lançamento e tarde de autógrafos do livro infantil, “Chapeuzinho Vermelho, O valor de um sorriso” – com ilustrações da atriz Carolina Dickmann.

Presença de convidados especiais – O livro, que é um projeto muito especial do escritor Léo Fuchs – que também é ator, diretor e produtor –, tem o apoio cultural do dentista Dr. Gustavo de Oliveira, CEO da “Lake Lucerne Dentistry”, com intuito de incentivar a leitura em português entre as crianças brasileiras em Orlando. A Produção do lançamento foi organizada por Renata Miranda e “Bis Entertainment “.

Lançamento ocorreu em alto estilo

O livro é baseado na peça que Léo Fuchs escreveu há 12 anos e que a editora “Nova Fronteira” fez o convite para adapta-la em conto. Léo ficou animado e feliz em ingressar no mercado literário. Ele escreveu o livro e a atriz Carolina Dieckmann fez as ilustrações, que ficaram lindas. Além de atriz, Dieckmann tem esse talento de ilustração, e vocês vão se apaixonar.