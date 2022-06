Ivete Sangalo vai agitar festa de Réveillon em Miami

Para celebrar a chegada de 2023, a cantora Ivete Sangalo vai comandar a festa de Réveillon em Miami. Apesar da baiana ser um dos grandes nomes do Festival Virada Salvador, quem vai curtir a passagem de ano ao som de muito axé são os brasileiros aqui na Flórida.

Segundo informações do portal Alô Alô Bahia, a cantora fará a contagem regressiva no Island Gardens, um luxuoso complexo de lazer com restaurante, marina e espaço de eventos à beira-mar com vista exclusiva para o horizonte da cidade.

A ideia é realizar um mega evento com diversos artistas, para o público curtir em camarotes All Inclusive sob o comando da rainha do axé. “Ivete terá um Réveillon para chamar de seu e será um fim de ano numa experiência única em Miami. Um Réveillon brasileiro criado para o mundo”, afirmou uma fonte em entrevista para o portal baiano.