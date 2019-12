Edição de dezembro/2019 – p. 17

Invista no seu desenvolvimento pessoal neste novo ano

Onde você quer estar no final do próximo ano? Quais são seus objetivos para alcançar o sucesso desejado no trabalho e na vida? Realizar metas deve sempre se iniciar com foco e investimento em seu desenvolvimento pessoal. Segundo os psicólogos, desenvolvimento pessoal é o processo de definir seus objetivos e traçar metas para alcançá-los.

O desenvolvimento pessoal inclui:

O que é importante para você

O que você deseja alcançar

Suas forças para conseguir alcançar

O que você precisa para melhorar ou desenvolver suas metas

Os objetivos individuais variam de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode querer alcançar o sucesso nos negócios, enquanto outra pode desejar realizar algo completamente diferente, como ter um melhor relacionamento com o parceiro ou encontrar uma maneira de pagar a faculdade para o filho.

Embora os objetivos das pessoas não sejam os mesmos, o processo de desenvolvimento pessoal segue o mesmo padrão e requer a mesma dedicação. Usar este novo ano (ou melhor, todo ano) para investir em seu desenvolvimento pessoal pode ajudá-lo a alcançar qualquer objetivo escolhido.

O que é importante para você

Antes de decidir o que deseja alcançar, é preciso entender o que é importante para você pessoalmente. Neste momento, você valoriza dinheiro, viagens, relacionamentos ou saúde? Seus objetivos podem mudar ao longo da vida, mas o que você valoriza hoje certamente influenciará no seu desenvolvimento pessoal.

Mudar a sua vida começa com pequenos passos. É difícil mudar tudo ao longo de toda a sua vida de uma só vez. O desenvolvimento pessoal ajuda a determinar em que área você deseja se concentrar este ano e alcançar suas metas por partes, aos poucos.

O que você deseja alcançar

Agora que você determinou o que é importante para você, é hora de definir metas. Para serem eficazes, as metas devem ser específicas, mensuráveis e possíveis de serem alcançadas. “Até o final do ano quero ganhar mais dinheiro”, este desejo ou meta não é muito específica ou mensurável.

Seu custo de vida pode aumentar no próximo ano. Esse é o nível de melhoria que você esperava alcançar? Caso contrário, defina uma meta mais específica, como uma porcentagem ou valor. Certifique-se de tornar seu objetivo também possível. Você precisa decidir se é possível dobrar seu salário, por exemplo, ou se precisa de uma meta mais modesta no próximo ano.

Suas forças

O próximo passo é determinar quais são seus pontos fortes e como você pode usá-los para atingir seus objetivos. Observando o que é importante para você e definindo metas, você pode combinar seus pontos fortes com seu plano de conquista. Olhe para dentro de si e visualize você com as habilidades necessárias para alcançar seus objetivos. Esta etapa ajuda a melhorar sua autoestima e autoconfiança, assim você pode executar seu plano e seguir em frente.

O que você precisa para melhorar ou desenvolver

Depois de determinar seus pontos fortes, você também saberá o que precisa melhorar. Mas se precisa de paciência e principalmente gerenciamento de tempo para isso. Mesmo que você queira, por exemplo, se alimentar de maneira mais saudável, pode ser necessário aprimorar seu conhecimento sobre quais alimentos são melhores para seu organismo. Saber o que você precisa melhorar ou desenvolver te fornece diretrizes sobre o que focar.

Seguir estes passos no seu aprimoramento pessoal te ajudará a crescer e também te ajudará a categorizar seus objetivos em áreas de melhoria com base no que é importante para você. Ao considerar o que focar neste novo ano (ou a cada ano), pense nas seguintes áreas para o desenvolvimento pessoal.

Objetivos profissionais

Se você planeja se concentrar em seu crescimento profissional, seu desenvolvimento pessoal pode incluir vários objetivos profissionais. Considere quais desses o ajudarão a obter sucesso e decida se você precisa melhorar ou desenvolver as habilidades necessárias para alcançá-los.

Crie relacionamentos profissionais e uma rede de pessoas interessantes e de valor

Melhore suas habilidades de gerenciamento de tempo

Encontre novos desafios que demonstrem seus pontos fortes

Desenvolva uma mentalidade de crescimento

Desenvolva suas habilidades profissionais por meio de workshops e aulas

Aprenda a motivar os outros

Objetivos de estilo de vida

Seus objetivos podem estar mais focados em sua vida pessoal e felicidade. Uma mudança no seu estilo de vida pode significar que você precisa melhorar ou desenvolver as habilidades necessárias para obter sucesso ao longo de sua vida.

Melhore sua saúde

Fortaleça os relacionamentos pessoais

Pratique a paciência

Deixe de lado crenças limitantes

Torne-se um melhor ouvinte

Ao identificar o que é importante para você e o que deseja alcançar, além de determinar seus pontos fortes e as áreas de melhoria, você pode evoluir e conquistar seus objetivos. A escolha dos objetivos certos começa com o seu desenvolvimento pessoal.