O marketing de relacionamento no trabalho do Propagandista médico

A visitação do Propagandista a médicos e farmácias tem eficaz marketing de relacionamento

O que representa o trabalho do Propagandista médico junto aos médicos e pontos de vendas? O brasileiro Marcílio de Albuquerque, formado no “Certified Personal e Professional Coach, e Leader Coach”, fala da importância desses profissionais, responsáveis pelo elo entre a Indústria Farmacêutica e o paciente, promovendo saúde e bem-estar

Da Redação

Abordando sobre a importância do marketing de relacionamento no trabalho do propagandista médico, o brasileiro Marcílio de Albuquerque, com formação no “Certified Personal e Professional Coach, e Leader Coach”, disse que o relacionamento e a interação entre consumidores e marcas, visando à fidelização do cliente, é primordial. Ele fala sobre o trabalho do Propagandista, “servindo inclusive como um canal de comunicação para orientar os médicos e expor aos consumidores as informações que podem melhorar os resultados de saúde, e para isso realizam ações promocionais e comerciais juntos aos médicos que são os prescritos dos medicamentos.”

Marcílio de Alburquerque fala do marketing junto aos profissionais da saúde – Um representante propagandista, segundo Marcílio, é o maior responsável pela divulgação, não só dos produtos, mas da imagem da empresa que representa perante seus clientes principais – médicos e Pontos de venda. “O Propagandista apresenta desde as mais simples atualizações até as mais relevantes descobertas de novas tecnologias, ou moléculas, capazes de ter uma ação mais eficaz no tratamento de doenças. Neste contexto, é preciso entender como a aplicabilidade dos conceitos de marketing de relacionamento se inserem na referida profissão e qual a percepção da classe médica e Pontos de venda em relação a sua contribuição.”

“O marketing de relacionamento trabalha com estratégias e ações direcionadas, e é possível estimular a lealdade dos clientes e criar vínculos emocionais com a marca. É possível também ter aumento no faturamento, uma vez que criar uma relação positiva com o consumidor, gera oportunidades de negócios mais realistas”, alerta.

Explica o brasileiro que uma campanha de marketing de relacionamento eficaz cria fidelidade de longo prazo à marca, formando uma conexão emocional com o público-alvo. “Desse modo, ao invés de se concentrar em objetivos de curto prazo, como aquisição de clientes e vendas individuais, o marketing de relacionamento visa desenvolver fortes conexões emocionais entre os clientes e uma marca.”

E através da visitação a classe médica e farmácias, desenvolvendo o marketing de Relacionamento, o Propagandista consegue construir uma ponte entre a Indústria Farmacêutica e o paciente, promovendo saúde e bem-estar.

“O propagandista atua servindo inclusive como um canal de comunicação para educar os médicos e expor aos consumidores as informações que podem melhorar os resultados de saúde, e para isso realizam ações promocionais e comerciais juntos aos médicos que são os prescritos dos medicamentos.”

“Crenças e atitudes”

“Os profissionais médicos possuem suas crenças, atitudes, habilidades e comportamentos que podem influenciar nas escolhas dos tratamentos medicamentosos ou não. Ainda neste contexto, a situação política, local ou nacional, determina o acesso a medicamentos e tecnologias diagnósticas e a disponibilidade do tratamento, seja no sistema de saúde público ou privado, e isso também pode interferir na prescrição que o médico irá adotar.”

Esses fatores tornam ainda mais importante o trabalho desenvolvido pelo Propagandista, fazendo do marketing de relacionamento utilizado, uma ferramenta de influência decisória junto aos médicos.

“Como Representante Propagandista de vendas, estabeleci parcerias em grandes Hospitais e rede de Farmácias. Desenvolvi estratégias comerciais para aumentar o volume de vendas dos produtos nos pontos de vendas. O meu trabalho convida a classe médica para participação de eventos científicos, simpósios e palestras, a fim de obter a solidificação da marca e aumentar as vendas. Ganhei premiações por atingir as metas, como pagamento de bônus e viagens patrocinadas pela empresa”, ressalta Marcílio de Albuquerque .