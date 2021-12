A “Hoss” marca a virada de ano do “Ripley’s Believe It Or Not Orlando” e vem atraindo visitantes

“Hoss”, uma bola de cabelo humano pesando mais de 225 libras, é o item raro exposto no “Ripley Believe It or Not!” de Orlando para marcar o final do ano de 2021 e a chegada de 2022. Entre os objetos mais estranhos do mundo, é a atração do museu e candidata ao “Guinness World Records”

Da Redação

Em Orlando, uma raridade surgiu para marcar a chegada de 2022. Trata-se da “Hoss” – uma bola de cabelo humano, que pesa mais de 225 libras –, escolhida pelo “Ripley’s Believe It Or Not Orlando Museum”, para atrair a atenção dos visitantes. Exposta em ponto estratégico, desde o dia 27 de dezembro, a “Hoss” – entre os objetos mais estranhos do mundo –, é feita com cabelos de todas as cores doados por milhares de pessoas.

Fala-se, inclusive, que a bola de cabelos humanos é uma forte candidata ao “Guinness World Records”. A “Hoss” está em ponto estratégico do museu e será baixada de forma controlada nos últimos cinco minutos de 2021 para marcar a passagem do antigo ao Ano Novo, segundo funcionários do museu em suas redes sociais.

A descida de “Hoss”, que recebeu uma aparência humana, com olhos, orelhas, pernas e braços grandes e um chapéu, será transmitida no Facebook em 31 de dezembro, às 23h55 pm.

A “Hoss” é ideia do cabeleireiro Steve Warden, de Ohio, que começou a usar o cabelo cortado de seus clientes há oito anos para modelá-lo. Em 2019, ele atingiu 100 libras.

Desde então, ganhou mais volume, especialmente a partir do desafio lançado pelo museu, em novembro, para beneficiar uma organização que ajuda famílias de crianças com doenças graves a desfrutar de alguns dias de folga gratuitamente na Flórida.

Durante uma feira popular da indústria de atrações e entretenimento realizada no mês passado, no “Orange County Convention Center”, de Orlando, foi possível ultrapassar os 167 quilos de cabelo, o que foi considerado o maior do mundo.

O “Ripley” se ofereceu para dar uma quantia para cada contribuição de cabelo para “Hoss”, em mais de 99 barbearias do Floyd. O desafio dirigia-se especialmente aos homens, aos quais se pedia que deixassem crescer a barba durante um mês e depois raspassem e engordassem “Hoss”.