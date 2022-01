Homem que transportava imigrantes dentro de um caixão é preso no Texas

Polícia da fronteira aborda e prende motorista que transportava imigrantes dentro de um caixão

A polícia de fronteira desconfiou de uma van que transportava um caixão coberto com uma bandeira americana. Na inspeção, foram encontrados imigrantes dentro do caixão, e todos foram presos. O motorista poderá pegar até cinco anos de prisão

Da Redação

Formas inusitadas de transporte de pessoas para entrar ilegalmente nos EUA surpreendem os oficiais de imigração. E quando se pensa ter visto de tudo, o inesperado acontece. E foi o que ocorreu com um homem do Texas, Zachary Taylor Blood, de Galveston, que foi surpreendido transportando em uma van dois homens do México em um caixão coberto com a bandeira americana. A cena chamou a atenção da polícia de imigração que resolveu inspecionar o caixão.

Ao verificar o caixão, a polícia descobriu dois homens – vivos –, no interior da urna, que foram presos juntamente com o motorista, o Zachary Taylor. Além da multa de US$ 250.000, por tráfico ilegal de pessoas, Zachary pode pegar até cinco anos de prisão.

O motorista da van permanecerá sob custódia até sua sentença, marcada para 11 de maio. Os promotores disseram que Blood estava dirigindo uma van quando chegou a um posto de controle da Patrulha de Fronteira perto de Falfurrias, no Texas.

Os agentes notaram que o caixão estava com uma bandeira americana que cobria a tampa, que foi colada com fita adesiva. Após uma inspeção mais detalhada, eles encontraram dois mexicanos dentro do caixão. Ambos os homens disseram que pagaram a um traficante de seres humanos para levá-los a San Antonio. Depois de cruzar a fronteira para o Texas, o contrabandista os levou para um estacionamento, e eles seguiam para o seu destino. Ambos imigrantes foram presos e serão deportados.