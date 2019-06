Edição de junho/2019 – p. 14

Grupo LIDE Flórida beneficia Instituto Ayrton Senna

Empresários e executivos que integram o LIDE (Grupo de Líderes Empresariais USA/Flórida), além de convidados, estiveram reunidos no “Orlando City Stadium”, em Orlando, oportunidade em que ocorreu jantar e leilão beneficente em prol do Instituto Ayrton Senna, com a presença da diretora Bianca Senna, arrecadando a importância de cem mil dólares (quatrocentos mil reais), repassada integralmente à entidade, segundo informou o presidente do LIDE USA/Flórida, Carlos Arruda. O evento homenageou os 25 anos da morte do piloto Ayrton Senna, integrando a “Plataforma LIDE – Educação”, que tem beneficiado entidades que atuam em prol da causa, caso do Instituto, que concretiza o sonho de Senna de ajudar o Brasil a diminuir as desigualdades sociais, criando oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens por meio da educação. “O Instituto Ayrton Senna trabalha com seriedade e já beneficiou vinte e três milhões de crianças no Brasil, desenvolvendo o potencial de cada uma dessas crianças. Esse foi o primeiro evento internacional do instituto e ocorreu com sucesso na nossa plataforma”, comemora Arruda.

Criado em 2003 pelo empresário João Dória – atual governador do Estado de São Paulo –, o LIDE é uma organização composta por executivos, empresários e investidores dos mais variados setores de atuação no Brasil, nos USA e demais países, formando corrente sólida no mercado empreendedor. A direção do LIDE é exercida por um Comitê de Gestão, com representantes de grandes corporações, ex-ministros de Estado, que tem como objetivo orientar, avaliar e decidir sobre as diretrizes do Grupo de Líderes Empresariais.

Promovendo cerca de sete eventos ao ano, além de realizar encontros periódicos com as presenças de CEOs renomados, conforme o empresário Carlos Arruda, a meta é promover a integração entre empresas, organizações e entidades privadas. “O LIDE conta com quinze filiais no mundo, dezessete mil membros, entre empresários e executivos, que trocam entre si experiências em negócios, criando importante vínculo de amizade”, explica Arruda.

“Temos promovido eventos em Miami, agora em Orlando, com empresários americanos, além de brasileiros, evidente, que vieram aos Estados Unidos em busca de oportunidades de negócios, mas que não deram às costas para o Brasil porque amamos o Brasil, acreditamos no nosso país. Há os que residem nos Estados Unidos, mas mantém empresas no Brasil. Em breve vamos atuar nos estados de Nova Iorque e da Califórnia, agregando ao LIDE os executivos dessas respectivas regiões”, adianta Arruda.

“É importante ressaltar que em nossos encontros, os membros do LIDE trocam informações e experiências, com extrema relevância para os respectivos negócios. Os eventos têm plataformas específicas, inclusive, com teor beneficente às entidades voltadas para a educação. E isso ocorreu no jantar que homenageou os vinte e cinco anos da morte do piloto Ayrton Senna, que arrecadou recursos para o Instituto Ayrton Senna, que tem dado a oportunidade para que crianças e jovens possam realizar sonhos e viver bem. Tivemos a adesão do setor empresarial e de personalidades, como foi o caso do narrador e comentarista esportivo Galvão Bueno”, destaca Carlos.

“Também realizamos encontros de empresários, seja no café da manhã ou em outras circunstâncias, para discutirmos assuntos que possam reforçar e expandir a integração do grupo. São temas econômicos e políticos, de interesse nacional. Fortalecemos a governança Corporativa, defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência de gestão nos setores públicos e privados. É fundamental para atualizar e aperfeiçoar o conhecimento empresarial, bem como estimular o respeito pelo meio ambiente. Sensibilizar o setor privado para programas comunitários, com prioridade para educação e formação profissional”, reforça Arruda.

Executivos da China

O empresário lembra o encontro que o LIDE terá com executivos da China, oportunidade em que será explanado sobre a estruturação de negócios entre EUA e o continente chinês, abrindo relevante campo de conexão empresarial. “Boa parte das empresas terão a oportunidade de conhecer melhor o mercado chinês, como tudo funciona e quais os critérios essenciais de negociações. Um passo importante com o avanço e crescimento da China no mercado mundial. Essa, sem dúvida, é uma chance única”.

Quanto ao Comitê que compõe o “LIDE USA/Flórida”, disse Arruda que é formado por executivos de sucesso no mercado empresarial, sob o comando do CEO Fábio Porcel, que assumiu funções no último dia 16 de maio. “O Fábio tem um papel fundamental junto aos empresários e executivos da Flórida, e dos demais estados americanos, que queiram expandir negócios e se aliarem ao LIDE, visando o fortalecimento de suas empresas. Ele agora está à frente das negociações”.

Integração de empresas ao LIDE

Para a integração de empresas ao LIDE, ressalta Arruda, o processo está aberto aos interessados na Flórida, portanto, “qualquer empresa pode aplicar para o LIDE. A solicitação será encaminhada para o Brasil, que, por sua vez, fará avaliação da empresa e do empresário através de nosso Comitê”, enfoca. “Dentre os critérios de avaliação, incluem estudo de negócio; postura de crescimento e perfil dos executivos da empresa. Os novos integrantes do LIDE pagam uma taxa anual de quatro mil e quinhentos dólares”.

“É importante ressaltar que essa avaliação é criteriosa, pois visamos pessoas éticas e que trabalhem com seriedade em seu campo de atuação no mercado empresarial. Existe um mito de que a solicitação ao LIDE pode ser negada, e isso faz com que alguns empresários tenham receio de aplicar, mas estamos abertos às novas empresas e contamos com todos. Um passo fundamental no mercado empresária da Flórida”, finaliza Carlos Arruda.