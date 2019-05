Edição de maio/2019 – p. 33

Gilson’s Brazilian Restaurant impulsiona gastronomia e entretenimento

Com capacidade para receber 1054 clientes o Gilson’s Brazilian Restaurant está em plena atividade em Orlando, com o melhor da gastronomia brasileira em seu cardápio, oferecendo qualidade e bom atendimento aos seus clientes – turistas e residentes. Destaque também à casa de shows recém-inaugurada, Gilson’s Music Hall, para até 1.700 convidados, que apresenta no dia dois de junho, às 19 horas, o supershow do notável vocalista Alexandre Pires – ex-Só Pra Contrariar –, acompanhado de sua banda, abrindo agenda de espetáculos musicais com grandes artistas brasileiros. O novo empreendimento do CEO Gilson Rodrigues estabelece nova etapa de investimentos no complexo do Dezerland Park, na International Drive, denotando um passo fundamental na linha do entretenimento. “O Gilson’s Brazilian Restaurant integra o complexo do ‘Dezerland Park’, um shopping que traz grandes novidades para os nossos clientes, que já podem desfrutar de um ambiente aconchegante e da boa comida brasileira. Temos um cardápio muito bem elaborado pelo nosso time de cozinheiros. O cliente poderá curtir aos shows que estamos programando para o Gilson’s Music Hall, que terá no dia dois de junho o magnífico Alexandre Pires”, ressalta o empresário.

“A escolha do nome de Alexandre Pires é pelo carinho que os brasileiros e os hispânicos têm por ele. O Alexandre gravou CDs em espanhol e é muito bem recebido pela comunidade hispânica nos Estados Unidos e pelos brasileiros. Um nome de peso, que promete muito, e tenho certeza de que as pessoas vão adorar o show porque é maravilhoso. Essa é a nossa meta de trabalho no espaço que inauguramos para shows e eventos em geral, trazendo grandes artistas, dando a oportunidade para os bons espetáculos. Também vamos alugar o espaço para as empresas que queiram promover shows ou mesmo eventos corporativos”, acrescenta Gilson.

“Estamos fechando com a dupla Cesar Menotti e Fabiano para um show especial em dezembro, e com outros artistas de destaque no Brasil, que em breve vamos divulgar. Uma ótima oportunidade para a comunidade rever os nossos ídolos e também conhecer de perto artistas que vêm se destacando, e que são sucesso no Brasil. O espaço está aberto para artistas locais. Vamos promover shows com jantar, unindo o útil ao agradável. O cliente degusta boa comida enquanto assiste a um bom show, o que é prazeroso”, comenta.

“O Gilson’s Brazilian Restaurant vai preparar a comida dos eventos que acontecerão nos demais salões do shopping. Fomos incumbidos de atender a todos. Temos uma equipe muito bem treinada para dar o suporte necessário à demanda de pedidos”, ressalta. “O cardápio é muito bem elaborado, variado, preparados por cozinheiros de primeira linha”, reforça. “O restaurante está localizado em um espaço privilegiado, de fácil acesso, totalmente independente, esperando você e seus familiares para nos visitar”, convida.

Abordando sobre o “Dezerland Park”, detalha Gilson Rodrigues que o complexo disponibiliza espaço para Centro de Convenções, Parque Aquático, Boliche, Exposição de Carros antigos, lojas, entre outras novidades, além, evidente, do Gilson’s Brazilian Restaurant e do Gilson’s Music Hall. “O shopping fica em área central de Orlando, na International Drive, com fácil acesso para turista e residente, com amplo estacionamento para até cinco mil carros. Em um único espaço as pessoas terão inúmeras opções de compras, comida e diversão. Temos recebido em nosso restaurante muitos clientes, e um fluxo muito bom de turistas” comemora.

Atividades de pai e empresário

Na correria do dia a dia, se dividindo entre as atividades de empresário e de pai – filha Ana Clara, de 15 anos –, Gilson Rodrigues, quando perguntado, garante que dá conta do recado, e que está sempre atento aos compromissos na empresa e nos cuidados da filha. “Acompanho a minha filha na escola, sei que vai indo muito bem nos estudos, e isso me tranquiliza. Conversamos muito quando estou em casa, e sempre a alerto de que ela é a dona de fato do restaurante. Quanto ao restaurante, verifico tudo o que está acontecendo, conferindo o cardápio e verificando o que é necessário. Tenho uma equipe muito boa trabalhando comigo e os resultados têm sido satisfatórios. O empreendedorismo é assim mesmo, requer total empenho”, avisa.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de concretizar outra etapa de minha carreira no empreendedorismo, de proporcionar as pessoas conforto e momentos de lazer juntos de familiares e de amigos. É um passo importante que atribuo ao cuidado e o respeito com os nossos clientes, que apostam no meu trabalho e no desempenho de minha equipe. Estamos de braços abertos esperando a todos que nos visitarem no restaurante e no espaço de eventos. Orlando é uma cidade multicultural, onde tudo acontece no mundo do entretenimento e da gastronomia. Somos parte deste contexto de importâncias e procuramos fazer o melhor para a satisfação de todos”, agradece o empresário.