Local onde ocorreu a tragédia foi cercado pela polícia de Orlando que investiga os motivos que provocaram o crime

Uma jovem atirou e matou uma mulher que estava discutindo com outra mulher, segundo a polícia de Orlando. Tiroteio fatal vem sendo investigado em “Jernigan Gardens Apartments” em Mercy Drive

Da Redação

A tragédia ocorreu do inesperado quando uma menina – não identificada –, matou a tiros uma mulher que estava discutindo com outra senhora na noite de segunda-feira, em Orlando, segundo a polícia. O tiroteio aconteceu por volta das 23h45, no condomínio “Jernigan Gardens Apartments”, anteriormente conhecido como “Windsor Cove Apartments”, na Mercy Drive.

______continua após a publicidade_______

A polícia de Orlando disse que houve uma discussão entre duas mulheres, e que uma garota – a idade da menina não foi divulgada –, pegou uma arma e atirou contra uma delas.

A mulher baleada foi levada às pressas para o “Orlando Regional Medical Center”, mas foi declarada morta, disse a polícia. A menina e a outra mulher foram presas. Não se sabe se elas enfrentam acusações. O caso está sob investigação.

Não se sabe o que motivou a briga, e os nomes e idades de todas as envolvidas não foram divulgados. Os investigadores da cena do crime passaram horas no local e bloquearam uma parte do complexo de apartamentos nesta terça-feira.