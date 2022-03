A foto registrada pelo fotógrafo brasileiro Tomás Diniz Santos (@tds_photography)





No último final de semana a Space X Falcon 9 decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, para bater o record de reutilização de foguete da empresa. Foi o 12° lançamento da aeronave da empresa do bilionário Elon Musk.

A Falcon 9 é utilizada para enviar satélites para o espaço. A grande maioria desses satélites são para propagar serviços de internet, alguns deles tem o objetivo de restabelecer o sinal digital para a Ucrânia.