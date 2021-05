Flórida suspenderá programa de benefícios de $ 300 para desemprego

Termina no dia 26 de junho o suporte de $300 às pessoas que perderam emprego na Flórida

Da Redação

Com o controle da pandemia no estado – com cerca de 10 milhões de residente vacinados –, o “Departamento de Oportunidade Econômica da Flórida” irá suspender o programa “Federal Pandemic Unemployment Compensation”.

O programa, que deu um suporte de $ 300 por semana às pessoas que perderam o emprego na Flórida, terminará em 26 de junho, como parte da iniciativa do “Retorno ao Trabalho”, do DEO. Outros benefícios federais continuarão, mas devem expirar em 6 de setembro. O DEO disse que continuará monitorando a oferta de empregos e as tendências de contratação neste momento.

Estatísticas do departamento indicam que havia 460.000 ofertas de empregos online em todo o estado para quem procura emprego. A Flórida ganhou quase 800.000 empregos no setor privado desde o início da pandemia Covid-19, de acordo com o DEO.

“Graças à liderança do governador DeSantis, a economia da Flórida se recuperou tremendamente com mais de 460.000 empregos disponíveis em todo o nosso estado e as condições econômicas mais fortes do país”, disse Dane Eagle, secretário do “Departamento de Oportunidades Econômicas” da Flórida.

“Os empregadores da Flórida também estão vendo um crescimento do emprego, à medida que mais floridianos, incluindo alguns que deixaram completamente a força de trabalho, estão agora entrando novamente na força de trabalho. A transição para longe deste benefício ajudará a atender às demandas de pequenas e grandes empresas que estão prontas para contratar e expandir sua força de trabalho. “