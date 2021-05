Segundo o “Departamento de Saúde”, cerca de 10 milhões de pessoas já foram vacinadas

A Flórida se aproxima da marca de 10 milhões de residentes vacinados neste sábado, enquanto outros números apontavam para um progresso acelerado contra a pandemia do coronavírus, informa o “Departamento de Saúde” do Estado

Da Redação

No sábado, o “Departamento de Saúde” da Flórida informou que 9.963.783 residentes do estado receberam vacinação contra Covid-19, incluindo cerca de 7,9 milhões totalmente vacinados contra a pandemia. A faixa etária que recebe a maior proporção das vacinas até agora foi de 65 a 74 anos, com cerca de 2,1 milhões de vacinados.

Embora a taxa de vacinação tenha diminuído um pouco em comparação com o pico da campanha de vacinação, o estado ainda relatou mais de 100.000 doses administradas nas segundas, terças e quartas-feiras.

Até o momento, os registros estaduais indicam que nenhum floridiano, na faixa de 12 a 14 anos, completou totalmente sua série de vacinas. Isso ocorre porque a janela de vacinação dessa faixa etária abriu há menos de duas semanas, e a única vacina Covid autorizada para americanos com menos de 18 anos, a Pfizer, requer duas doses com pelo menos 21 dias de intervalo.

O indicador mais dramático da melhora da Flórida em relação ao Covid-19 foram as hospitalizações, que continuaram sua queda acentuada. A partir das 15h00, deste sábado a “Agency for Health Care Administration” relatou 2.078 pacientes em hospitais da Flórida com um diagnóstico primário de Covid.

Isso representa uma queda de cerca de 400 em relação à semana passada (mais de 15 por cento) e uma diminuição de cerca de 70 por cento desde o meio do inverno, quando as autoridades da Flórida registraram um pouco mais de 7.500 pacientes em hospitais.

A taxa de positividade do “Departamento de Saúde da Flórida” também continuou em declínio, caindo para 4,69 por cento nos resultados laboratoriais recebidos na sexta-feira – o nível mais baixo desde outubro. Mesmo assim, a doença continua ativa no estado.

O condado de Duval está a caminho de ultrapassar 100.000 testes positivos no início da próxima semana, depois de adicionar 134 testes positivos no relatório diário de sábado do Departamento de Saúde da Flórida.

A Flórida acrescentou mais 3.406 casos no relatório diário de sábado, incluindo 42 no condado de Clay, 38 no condado de St. Johns, 15 no condado de Nassau, 13 no condado de Putnam e um no condado de Baker.