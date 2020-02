Edição de fevereiro/2020 – p. 16

Florida Connexion atua em compra e venda de franquias

Em plena fase de expansão, a Florida Connexion Group, com sede em Orlando, além de atuar no mercado imobiliário – administração de imóveis, compra e venda –, também está operando no setor de compra e vendas de negócios e franquias, abrindo excelentes oportunidades de business para pessoas que precisam gerar rendas imediatas. A CEO da Florida Connexion Group, Rosana Almeida, informa que o grupo – que faz parte da ‘Business Brokers Florida (BBF)’ –, “foi criado com o objetivo de oferecer serviço especializado no assessoramento aos investidores estrangeiros nos Estados Unidos. O estilo boutique de atuar permite um atendimento ‘person- alizado’, de acordo com as peculiaridades de cada cliente, do início ao fim, através do conceito “one stop solution”.

Trabalhando com transparência e seriedade, o grupo é composto pela Florida Connexion Properties, imobiliária especializada em aluguel, compra e venda de imóveis residenciais para estrangeiros, em especial para brasileiros. A Florida Connexion Business é o braço voltado às transações de compra, venda e locação de imóveis comerciais, bem como a aquisição de negócios, franquias e assessoria completa para iniciar um novo negócio no Estado da Flórida.

“Finalmente, a administradora de imóveis ‘Welcome Home Property Management’ completa as atividades do grupo através da gestão de mais de 150 propriedades de investidores que ou são mantidas como casas de férias ou como geradores de renda de aluguel no mercado de longo prazo”, enfatiza a empresária.

A Florida Connexion Group pensou em tudo para que seus clientes possam realizar o sonho de ter um imóvel ou o seu próprio negócio na terra do tio Sam”, complementa Rosana.

A empresária fala sobre o Visto E-2, disponível para algumas nacionalidades, incluindo a italiana – o Brasil está excluso –, que permite ao cidadão de abrir um negócio nos EUA, sem a exigência de um grande investimento. “Os investidores brasileiros com dupla nacionalidade têm optado por esse tipo de visto, já que o E-B5 hoje exige investimento de oitocentos mil dólares para iniciar um negócio aqui, e muitos dos investidores não dispõem dessa quantia alta”, explica.

“A maioria dos investidores quer comprar algo já montado para uma renda imediata. Temos coisas a vendas como empresa de ônibus, salão de beleza, café, restaurante, gráfica – empresas que estejam disponíveis no mercado. Temos acesso a um site de vendas de empresas na Flórida com informações sobre os tipos de negócios disponíveis. Fazemos uma triagem dessas empresas porque nem todas as franquias o estrangeiro consegue comprar. Existem franquias americanas disponíveis apenas para o empresário americano. Então, procuramos adequar o tipo de atividade da empresa à venda com o interesse do investidor”, relata Rosana.

“Hoje trabalhamos com uma equipe de advogados de imigração que orienta o investidor estrangeiro sobre o trâmite da documentação junto à imigração. E o interesse de investidores em imóveis comerciais na Flórida, incluindo prédio para escritórios; um shopping menor com vários inquilinos; casas de férias e até mesmo galpões, vem crescendo muito. No caso de galpões, o investidor que objetiva construir no local ou em alguma outra área, precisa apresentar o seu projeto na Prefeitura para que seja feita a avaliação. É um processo minucioso e os trâmites devem ser seguidos. Temos conversado com os clientes novos, que querem investir na cidade, colocando todas as questões necessárias”, orienta a empresária.

“Orlando é mais do que um polo turístico, é um polo de investimentos, e empresas estão se instalando aqui, investidores brasileiros que chegam querendo abrir um negócio e investir na compra de imóveis. São áreas importantes, em franco desenvolvimento. Orlando se transformou em um canteiro de obras, uma ótima oportunidade para comprar imóveis”, orienta.

Natural da cidade de São Paulo, Rosana Almeida, quando indagada, disse que não trabalhava no setor imobiliário no Brasil, função que desenvolveu na Flórida. “Eu tinha uma casa de férias em Orlando e vinha para cá para descansar. Mas a violência de São Paulo motivou a me mudar de vez para Orlando. Aqui eu precisava fazer algo, então surgiu à oportunidade no setor imobiliário, e abracei a profissão. Venho realizando o meu trabalho com muito empenho, sempre objetivando que o meu cliente faça o melhor negócio. É assim que as coisas funcionam, o cliente sempre em primeiro lugar”, finaliza.