Família Schurmann que se prepara para jornada nos EUA chega às Bahamas com a expedição “Voz dos Oceanos”

Primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro e quase quatro décadas de aventuras, a Família Schurmann lidera a expedição “Voz dos Oceanos”, que chega às Bahamas para jornada nos EUA

Da Redação

Conhecida pela grande façanha no mar, a família brasileira Schurmann – primeira a dar volta ao mundo a bordo de um veleiro –, está nas Bahamas, liderando a expedição “Voz dos Oceanos”, que conta com apoio mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente. É o início da jornada internacional nos EUA, que seguirá para Miami e, até novembro, passará por Fort Lauderdale, Nova York, Hampton & Cape Cod, Boston, Maine, Nova Hampshire, Newport e Rhode Island.

Do Brasil, a “Voz dos Oceanos”, agora nas Bahamas, se aproximando ainda mais da grande jornada pela costa dos EUA, impulsionada pelos impactos revelados no Relatório de Atividades 2021, auditado pela BDO.

“O futuro é agora e é emocionante navegar por essa missão coletiva, que já reúne tantos agentes transformadores e iniciativas que trazem esperança para o nosso Planeta Água”, afirma David Schurmann, CEO da “Voz dos Oceanos.”

Etapa brasileira

A família Schurmann e demais tripulantes comemoram os resultados conquistados até o momento, após concluir a etapa brasileira, navegando por quase toda a costa do país – de Santa Catarina ao Pará. Segundo os Schurmann, uma jornada de informação, conscientização e engajamento, mobilizando a sociedade para a urgência da defesa e preservação dos oceanos – superando os desafios em tempos pandêmicos.

Estima-se que em 2021, a iniciativa tenha alcançado cerca de 44 milhões de pessoas via reportagens veiculadas em diferentes canais de comunicação, além das mais de 420 mil pessoas no engajamento pelas redes oficiais e de collabs com perfis influentes, que levaram a causa a mais de 14,7 milhões de usuários do Instagram e 1,2 milhão do TikTok.

A “Voz dos Oceanos”, ao lado de voluntários liderou10 limpezas de praias, mangue e barreiras flutuantes. Respeitando os protocolos de saúde e segurança que, inclusive limitaram o número de participantes, essas ações foram instrumento de educação e conscientização ambiental, resultando em, pelo menos, 1,25 tonelada de resíduos recolhidos.

Em 2021, a expedição passou pelos primeiros 12 dos 65 destinos nacionais e internacionais da missão: Balneário Camboriú, em Santa Catarina; Santos, Ilhabela e Ubatuba, em São Paulo; Ilha Grande, Rio de Janeiro e Búzios, no Rio de Janeiro; Vitória, no Espírito Santo; Abrolhos e Salvador,