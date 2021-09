Expansão do Globoplay chega em outubro ao Canadá e Europa 

A enigmática Série “Sob Pressão” está no streaming do Globoplay, entre outras atrações

Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. A partir de outubro oferecerá ao mercado europeu – mais de 20 países –, vasto catálogo de conteúdos clássicos e originais on demand. Filmes, novelas, séries originais, documentários, jornalismo e esporte estão no pacote

Da Redação

A partir do dia 14 de outubro, consolidando o seu projeto de expansão no mercado internacional, o Globoplay chega aos mercados europeu e canadense, com sua programação de programas, novelas, séries e documentários, esporte – além de jornalismo ao vivo. A oferta contemplará um extenso portfólio de conteúdos on demand, através da transmissão de sete canais lineares – TV Globo, Multishow, GloboNews, GNT, VIVA, SporTV e Premiere.

Um pacote de filmes, séries e programas – Neste pacote de entretenimento, o Globoplay promete oferecer uma nova experiência de consumo dos conteúdos Globo e estará disponível para mais de 20 países, como Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Suíça.

A expansão faz parte da estratégia de consolidação da marca Globoplay como maior plataforma brasileira de streaming e aumenta sua relevância no cenário internacional.

No Brasil, as operações tiveram início em 2015. Já o primeiro passo da internacionalização do produto aconteceu no início de 2020, quando a plataforma foi lançada nos EUA.

“Estamos muito felizes por expandir as fronteiras do Globoplay para novos territórios. Agora, mais experientes, damos um novo passo com o negócio na Europa e no Canadá. O streaming da Globo oferece um universo de possibilidades para os assinantes através de filmes, novelas, séries originais e de tantos outros produtos incríveis presentes na plataforma”, comemora Raphael Corrêa Netto, diretor de Negócios Internacionais da Globo. assistir qualquer conteúdo quando e onde quiser pelo Globoplay”, completa.

Serviço

Para mais informações, acesse https://www.vemaigloboplay.com/