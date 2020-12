A Vice-Presidente, Business Relationhip Manager do “BankUnited”, Monica Ribeiro, é premiada

Monica Ribeiro, executiva do “BankUnited”, é agraciada com o “Hispanic Women of Distinction 2020”, integrando o seleto grupo de 12 mulheres latinas que este ano foi apontado como referência às próximas gerações. Em entrevista ao “Nossa Gente”, fala de adaptação ao mundo virtual na pandemia e do mercado financeiro dos EUA

Da Redação

A executiva brasileira, Monica Ribeiro, do “BankUnited”, obteve reconhecimento pelo íntegro empreendedorismo americano combinado com um compromisso de valores e cultura, ao ser homenageada e premiada com o “Hispanic Women of Distinction 2020”, no dia 20 de novembro, no Signature Grand em Davie, Flórida, em almoço que reuniu 400 convidados. Ela integrou o seleto grupo de 12 mulheres latinas que este ano foi apontado como referência às próximas gerações, através de seus respectivos desempenhos profissionais. Monica recebeu unanimidade na votação dos jurados, em análise minuciosa às mulheres indicadas – este ano foram 90 mulheres assinaladas para o prêmio. E, quando o nome de Monica foi anunciado, ela subiu à passarela triunfante para receber a merecida outorga, ovacionada pelos presentes.

“Importantíssimo receber esse prêmio, e ter o reconhecimento de jurados criteriosos na escolha das laureadas, e poder dividir o prêmio com todas as pessoas que contribuíram de alguma forma com o meu trabalho. É com alegria que recebi o prêmio ‘Hispanic Women of Distinction’, que reconhece as mulheres latinas de destaque”, comemora Monica.

Embaixador João Mendes – Consul Geral do Brasil em Miami – prestigia Monica Ribeiro – Explica a executiva que o critério de escolha de mulheres para o prêmio “Hispanic Women of Distinction” é através da indicação de pessoas da comunidade, que fazem as devidas considerações, então os organizadores entram em contato com as indicadas. “Quando me telefonaram, fiquei surpresa e gratificada por ter sido uma indicação de pessoas que conhecem o meu trabalho. Preenchi um formulário, enviei o meu currículo e uma série de informações sobre o meu trabalho. Um seleto júri então fez uma análise rigorosa sobre o trabalho de cada indicada, posteriormente selecionando doze mulheres, entre as noventa indicadas este ano, para o grande almoço de premiação. Soube que a minha indicação foi unânime, todos os jurados deram o aval positivo para que eu recebesse o prêmio. Este prêmio não é algo fácil, depende muito do mérito”, complementa a executiva.

Indagada sobre o seu trabalho em tempos de pandemia, quanto à adaptação ao chamado “novo normal”, Monica Ribeiro foi enfática: “trabalho em casa desde março, e posso dizer que me adaptei muito rápido com o home office, com a vida virtual. É o novo normal, como dizem, e posso dizer que quem se adaptou a ele deu passos à frente. Tenho à minha disposição o telefone e elementos de tecnologia avançada que me permitem ter reuniões virtuais com a Câmara do Comercio Americana, posso falar com os meus clientes, também orientar os novos clientes. Trabalho perfeitamente em casa e esse processo tem sido importante porque mantém a produtividade do trabalho”, relata.

“Evidente que no início foi mais complicado, então precisou do tempo de ajustamento à nova realidade porque acabava trabalhando sem almoçar pelo fato de estar atarefada em casa, e isso não ocorre quando você está na empresa. Eu ficava até tarde no computador, sem um controle das horas de trabalho. Agora, consigo parar para o almoço, enfim adequar o tempo para todas as coisas. É necessário ter disciplina de horário estando trabalhando em casa”, alerta.

Mercado financeiro dos EUA

Edmundo Ribeiro (esposo) e Gabriella Ribeiro (filha) – Quanto às condições do mercado financeiro dos EUA, no momento de pandemia – período de oscilações –, a executiva informa que, “têm empresas que foram muito bem sucedidas com a pandemia, enquanto que outras foram prejudicadas com o lockdown. Algumas empresas, inclusive fecharam as portas. Nos Estados Unidos, as empresas tiveram ajuda do governo federal para assegurar os seus compromissos, um fator muito positivo. Mas a vacina contra a Covid-19 já está aí, no mercado, pronta para socorrer a população. Acredito que entre dois a três meses possa iniciar a fase de vacinação. Todos nós estamos torcendo por isso”, aposta Monica.

Natural do Rio de Janeiro, lembra a executiva que ela se mudou para os EUA em 1988, seguindo uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. Atuou em importantes empresas do setor no país, agora atua no “BankUnited”, como Vice-Presidente, Business Relationhip Manager. Monica Ribeiro é mãe, avó, e diz que o trabalho voluntário que realiza de ajuda ao próximo, “é muito gratificante. Eu adoro!”, revela. “Adoro ajudar pessoas no âmbito profissional como também de encontrar soluções para empresas desenvolverem seus negócios e sucederem no mercado americano”, finaliza.

Serviço

Monica Ribeiro

BankUnited

Vice President

Business Relationship Manager

E-mail – msribeiro@bankunited.com

Fone – 954-263-4601