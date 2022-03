Permissão às grandes companhias aéreas para aterrissarem e decolarem em Nova York e Washington

Autoridades federais estão estendendo o prazo que ajuda as companhias aéreas a manter direitos de decolagem e aterrissagem para voos internacionais em aeroportos de Nova York e Washington

Da Redação

Após paralisação e suspensão de voos com a pandemia e a chegada da Ômicron, que reduziu equipes de trabalho das companhias aéreas, a Administração Federal de Aviação dos EUA permitirá que as principais companhias aéreas mantenham suas posições dominantes nos principais aeroportos – Nova York e Washington, DC –, até o final de outubro, mesmo que suspendam alguns voos internacionais.

Acontece que, as companhias aéreas que não usam seus direitos atribuídos, ou “slots”, nos aeroportos “John F. Kennedy” e “LaGuardia”, em Nova York, e no “Aeroporto Nacional Reagan”, fora de Washington, correm o risco de perdê-los. No entanto, os reguladores renunciaram a essa regra em março de 2020, quando as companhias aéreas cortaram voos devido à pandemia.

A FAA estendeu a isenção de uso de slots quatro vezes, com o último período de carência definido para expirar no domingo. Em vez disso, a FAA estenderá a isenção para voos internacionais apenas até 29 de outubro, disse em uma decisão programada para ser publicada no “Federal Register” na próxima semana.

As isenções foram apoiadas pelo grupo comercial para grandes companhias aéreas dos EUA, mais Lufthansa, British Airways e outras grandes companhias aéreas internacionais. As companhias aéreas menores geralmente se opõem a essas medidas, que dizem dificultar seu crescimento nos aeroportos mais movimentados.

Mais de dois milhões de pessoas por dia passaram pelos postos de controle de segurança dos aeroportos em março, uma queda de 13% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do governo. O grupo comercial Airlines for America diz que as viagens internacionais de e para os EUA caíram 42% em relação a 2019.