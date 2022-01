EUA promovem treinamentos para estudantes estrangeiros trabalharem no país  

Comunicado feito pelo “Departamento de Segurança Interna” abre oportunidades a alunos estrangeiros

Segundo anúncio do “Departamento de Segurança Interna” dos EUA, estudantes estrangeiros poderão participar do programa de treinamento profissional para trabalhar no país em sua especialidade. O intuito é incentivar o espírito empresarial e a inovação, com a atual escassez de mão de obra

Da Redação

Atenção estudantes brasileiros: os EUA adicionaram 22 especialidades ao programa de treinamento profissional para estudantes estrangeiros de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, com objetivo de apoiar o crescimento da economia e a inovação, segundo anunciou na sexta-feira o “Departamento de Segurança Interna (DHS).” Denominado como “Treinamento Prático Opcional (OPT) Stem”, o programa permite aos estudantes com bacharelado, mestrado ou doutorado em determinados campos de estudo morar no país por até 36 meses para trabalhar em sua especialidade.

“Esta inovação nos permite resolver os desafios complexos que enfrentamos hoje e fazer a diferença na forma como garantimos a segurança e protegemos o nosso país”, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.

Dentre os 22 novos campos de estudo estão a bioenergia, silvicultura, produção e gestão de recursos florestais, design de tecnologia centrada no homem, computação em nuvem, antrozoologia, ciência do clima, ciência de sistemas terrestres, economia e ciência da computação, geociências ambientais, geobiologia, geografia e estudos ambientais, economia matemática e matemática e ciências atmosféricas.

Disse o diretor do “Conselho Americano de Imigração”, Jeremy Robbins, que esta abertura para estudantes estrangeiros, terá um impacto econômico positivo e ajudarão os EUA a competir de forma mais efetiva no século XXI. Irá incentivar o espírito empresarial e a inovação, e também beneficiarão o país durante a atual escassez de mão de obra, sem precedentes.

O anúncio foi bem recebido pelos estudantes brasileiros, que já começam a preparar as respectivas documentações, visando integrar o treinamento profissional dos EUA e seguir carreira no país.