Vagas para motoristas de ônibus escolar e mecânicos estão disponíveis e os interessados devem comparecer à Feira

O sistema escolar do Condado de Orange tem várias vagas para motoristas de ônibus e mecânicos de diesel. Os interessados deverão comparecer à Feira de Empregos na Edgewater High School, em Orlando

As escolas públicas do Condado de Orange estão procurando preencher vagas para motoristas de ônibus e mecânicos de diesel em uma Feira de Empregos que acontecerá na próxima segunda-feira, disse o distrito. De acordo com o sistema escolar, as vagas de motorista estão disponíveis em todos os seis locais em todo o condado e os mecânicos são necessários em três grandes garagens.

Segundo os organizadores, os motoristas de ônibus e mecânicos de diesel interessados deverão comparecer ao evento munidos de documentos para uma avaliação e contratação imediata.

A Feira será realizada na Edgewater High School, em Orlando, das 9h ao meio-dia, na segunda-feira, 6 de junho. Para mais informações ou para ver a lista de feiras de emprego programadas, visite o site do distrito: https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=1814170