Edição de julho/2019 – p. 16

Encontros Sistêmicos terá palestras em Orlando

Já estão sendo ultimados os preparativos para a realização do “Encontros Sistêmicos – A Família” –, que acontecerá a partir do mês de agosto, em Orlando, com três meses de duração, abordando os Módulos: “Eu” e as Leis do Amor”; “Outro” e as Ordens da Ajuda Módulo 3 e “Um Sistema” Chamado Família (Dinâmicas e Soluções). Segundo os organizadores, a visão sistêmica e comunicacional procura entender as interações que ocorrem dentro do sistema familiar. Os membros da família ao interagirem e se comunicarem estabelecem relações que servem para manter o sistema em equilíbrio. Um processo extremamente importante no contexto familiar.

Os encontros serão semanais, e terão palestras essenciais para a família, destacando-se à médica Elly Tuchler, Brasil Medicina Integrativa e Vibracional – USA Mestre em Medicina Oriental – Médica Homeopata e Acupunturista – USA Constelação Sistêmica Familiar – em formação – Immense Life Learning Academy – USA.

Cleyde S. Crofoot Phd. LCCC – BA em Enfermagem, UCSal. BR Mestre e PhD em Psychology/Counselor – FCU – USA Constelação Familiar Sistêmica – em formação – Immense Life Learning Academy – USA The Family Constellation Institute – USA Counselor at My Whole Health Life, LLC / Salvation Army ARC Psychology Professor at FCU.

Roseana Maranhão de Souza – Advogada Mediadora (Brasil) Clinical Counselor – USA Pesquisadora em Práticas Sistêmicas – Tese de Doutorado (FCU/USA) Constelação Sistêmica Familiar – em formação – Instituto Constelar – PE/Brasil Immense Life Learning Academy – USA.

Vale lembrar que os encontros semanais acontecerão às terças-feiras – 6:30 – 8:30 pm, no 8615 Commodity Circle, suite 10 Orlando FL 32819. Telefone para contato – (407) 373-0606.