A corretora de imóveis Luciane Serifovic é referência no mercado com imóveis de alto padrão

Luciane Serifovic, corretora de imóveis de alto padrão, relembra casas e edifícios luxuosos que serviram de cenário para produções hollywoodianas. CEO da “Luxian International Realty”, em Nova York, é referência no mercado de imóveis de luxo

O trabalho da CEO Luciana Serifovic – corretora de imóveis de alto padrão da “Luxian International Realty”, em Nova York – tem alcançado notoriedade no mercado de imóveis de luxo, com mansões suntuosas e áreas significativas, a exemplo de cenários para grandes produções cinematográficas de Hollywood. E quem acompanhou a premiação do Oscar 2022, se deslumbrou com as locações do filme “Amor, Sublime Amor” (West Side Story), exibindo a bela Big Apple.

Na vida real, lembra Serifovic, a compra de um imóvel requer a mesma habilidade de um diretor de Produção ao gerenciar as necessidades práticas de um filme. Agora, tente imaginar você, leitor, morar ou se hospedar no mesmo local em que foi gravado um filme indicado ao Oscar. É uma experiência indescritível. “A magia dos filmes e dos imóveis de luxo são muito parecidas, e sou muito honrada em poder experiência-la diariamente”, enfatiza Serifovic.

Imóveis luxuosos têm as mesmas características dos cenários de Hollywood

Referência no âmbito de imobiliária de luxo nos EUA, Luciane Serifovic é CEO e fundadora da “Luxian International Realty”, a primeira empresa imobiliária internacional de alto padrão baseada virtualmente, que usa a tecnologia blockchain no mundo.

Gerenciou as vendas de transações milionárias, com investimentos em imóveis de alto padrão em Nova York. Garantiu propriedades e investimentos para clientes em quase todas as regiões do mundo; treinou centenas de agentes, construiu os escritórios imobiliários mais bem-sucedidos do país. Esteve em palestras e compromissos de mídia – uma trajetória bem-sucedida nos últimos 19 anos.

Imóveis e cinema

“O mercado imobiliário de luxo também abrange a indústria cinematográfica, e Nova York é o lugar certo para quem procura cenários diversificados. A cidade possui muitos edifícios residenciais e mansões que trazem o requinte e a grandeza necessárias para essas produções”, explica a empresária.

Locações em Nova York que foram cenários de filmes premiados com Oscar

Lembra a CEO que Nova York serviu de cenário para produções famosas no cinema, lhes garantindo a tão desejada estatueta dourada. Um exemplo é o icônico filme “Bonequinha de Luxo”, estrelado por Audrey Hepburn, ganhador do Oscar de Melhor Trilha Sonora. Em 2020, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, a residência de Holly Golightly, personagem principal do filme, foi colocada à venda por US$ 8 milhões – cerca de R$ 20 milhões.

Conta a empresária que a produção indicada ao Oscar e que possui cenários na cidade que nunca dorme é “O Lobo de Wall Street”. No longa, o apartamento do personagem principal é situado no edifício de luxo “The Milan”, localizado em Manhattan. Em 2014, pouco tempo depois do lançamento do filme, o apartamento foi posto à venda por um valor de U$ 6 milhões.

Além de ser modelo campeã de fitness, Luciane é autora do livro “Handle It: Get it Together and finally have it all”. O livro é uma história inspiradora de imigrantes com uma visão de como as mulheres podem ter sucesso no trabalho e em casa enquanto usam obstáculos como lições de vida para alcançar seus sonhos. Todo rendimento do livro será doado para companhias e organizações sociais sem fins lucrativos que precisam de ajuda.

( Fotos: Pexels e Pinterest)