Elenco de “Friends” se reencontra, 17 anos depois, em Especial no “HBO Max”

O elenco da famosa sitcom, “Friends”, se reencontram nesta quinta-feira, 27, no “HBO Max”. Este é um especial onde os atores aparecem como eles próprios para compartilhar memórias e relembrar seus personagens – Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross

Da Redação

Os atores da famosa sitcom da NBC, “Friends” – grande sucesso da televisão nos EUA –, vão estar reunidos nesta quinta-feira, 27, 25 anos depois. Os amigos – personagens inseparáveis –, Chandler, Monica, Joey, Phoebe, Rachel e Ross, se encontram no especial, “Friends: The Reunion”, também apelidado de “The One Where They Get Back Together”. Este é um especial onde os atores aparecem como eles próprios para compartilhar memórias e relembrar seus personagens – Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross.

Como assistir este memorável encontro? Será transmitido com exclusividade pelo “HBO Max”, a partir do dia de 27 de maio – quinta –, quando o elenco compartilha risos, memórias e lágrimas. Para os fãs da famosa série, momentos imperdíveis. Lembrando que muitos pediam este reencontro que acontece depois da série ter deixado a “Netflix” e se ter mudado para a “HBO”.

O último episódio de “Friends” foi para o ar em 2004 e tudo podia ter ficar por aí, não fossem as plataformas de streaming que deram uma nova vida à sitcom norte-americana. Há um ano, os atores aceitaram voltar a reunir-se. Eles voltam aos papéis e convidam muitas celebridades para participar deste reencontro.

Trajetória de “Friends”

Personagens principais da Série – O show, “Friends” começou em 1994 e durou 10 temporadas. Os seis personagens principais continuam amigos e alguns se tornaram parceiros românticos, conforme os episódios avançam. Eles moram na cidade de Nova York e frequentam uma cafeteria chamada “Central Perk”.

Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston, começa a série fugindo de seu casamento com um homem que ela não ama e, em vez disso, vai morar com sua melhor amiga do colégio, Monica Geller. Ela trabalha na “Central Perk” antes de seguir carreira na moda. Eventualmente se apaixona, e se apaixona pelo irmão de Monica, Ross, e os dois têm uma filha, Emma.

A chef Monica Geller, interpretada por Courteney Cox e conhecida por sua limpeza e competitividade, deixa Rachel morar com ela em seu apartamento muito espaçoso para Nova York.

Chandler Bing e Joey Tribbiani moram do outro lado do corredor e são amigos dela. Eventualmente, Monica e Chandler se apaixonam, se casam, adotam gêmeos garotos e garotas e deixam Nova York para os subúrbios.

O paleontólogo Ross Geller, irmão mais velho de Monica, interpretado por David Schwimmer, é um idiota nerd, mas inteligente. Ele começa o show recém-solteiro, quando sua esposa, Carol, descobre que é lésbica. Ele tem um filho com Carol, e a maior parte de seu foco romântico na série envolve a melhor amiga de sua irmã, Rachel.

Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, trabalha em uma variedade de (às vezes misteriosos) empregos corporativos durante o show. Ele costumava ficar com o melhor amigo Joey Tribbiani. O irmão de Monica, Ross, é colega de quarto de Chandler na faculdade. Eventualmente, Chandler e Monica se apaixonam e acabam casados ​​com gêmeos. Antes de Monica, ele teve uma namorada memorável chamada Janice Hosenstein.

Serviço

Importante lembrar que você precisa se inscrever no “HBO Max”, com uma assinatura paga (atualmente US $ 15 por mês) ou atualizar uma assinatura existente da “HBO” para incluir o “Max”.