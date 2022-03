Efeitos da guerra na Ucrânia sobem os preços da gasolina nos EUA

Gasolina fica mais cara nos postos dos EUA com os efeitos da guerra na Ucrânia

O galão de gás atinge preço médio mais alto desde 2008. Em alguns estados, como a Califórnia, os consumidores estão pagando mais caro pelo galão de gasolina – média de $ 5.288 por galão

Da Redação

Os efeitos da guerra na Ucrânia afetaram os preços da gasolina em alguns estados americanos. Os preços subiram para o nível mais alto desde 2008 no domingo, à medida que os temores sobre o fornecimento de petróleo bruto decorrentes da invasão da Rússia aumentam o impacto sobre os consumidores nas bombas.

A média nacional para um galão de gasolina atingiu US$ 4.009 no domingo, que é a maior desde julho de 2008, sem ajuste de inflação. Os preços têm subido rapidamente. Os consumidores estão pagando 40 centavos a mais do que há uma semana e 57 centavos a mais do que há um mês.

Em alguns lugares, os consumidores estão pagando muito mais. A média da Califórnia é agora $ 5.288 por galão.

O salto nos preços segue um aumento no preço do petróleo em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. O custo subjacente do petróleo representa mais de 50% do custo da gasolina que os consumidores colocam em seus carros, e o petróleo dos EUA está sendo negociado em níveis não vistos desde 2008.

A Rússia é um importante produtor e exportador de petróleo e gás. Embora as sanções dos aliados ocidentais até agora tenham deixado espaço para que o comércio de energia da Rússia continue, o mercado está se auto-sancionando; em outras palavras, os compradores estão evitando produtos russos.

De acordo com estimativas, 66% do petróleo russo está lutando para encontrar compradores. Isso está criando temores de oferta no que já era um mercado apertado antes da invasão russa.

Andy Lipow, presidente da “Lipow Oil Associates”, disse que a próxima parada para a média nacional é de US$ 4,50 o galão, pois as interrupções no fornecimento se espalham por todo o complexo de energia.

“Os compradores de petróleo estão reduzindo suas compras de produtos refinados da Rússia, causando o fechamento de refinarias russas”, disse ele.

“Os trabalhadores portuários se recusam a descarregar navios que transportam petróleo e gás. As taxas de seguro estão subindo vertiginosamente, fazendo com que os armadores cancelem as reservas de carga de navios na Rússia e isso também está afetando a capacidade do Cazaquistão de vender seu petróleo.”

O salto no preço da gasolina está contribuindo para os temores de inflação em toda a economia. O governo Joe Biden disse há meses que está trabalhando para baixar os preços nos postos de gasolina e, no outono, voltou-se para a Reserva Estratégica de Petróleo. Com os preços subindo acentuadamente desde então, alguns estão pedindo ao governo que suspenda o imposto federal sobre o gás.