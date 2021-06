“Disney World” divulga as atrações do 50º aniversário, em Orlando

Os anfitriões Mickey e Minnie terão look especial durante as celebrações dos 50 anos

Como anfitriões das celebrações do 50º aniversário do “Walt Disney World”, em Orlando, Mickey Mouse, Minnie e seus amigos estarão vestindo looks criados exclusivamente para esta ocasião especial. Muitas atrações marcam as festividades, incluindo o lançamento do “Remy Ratatouille Adventure”, no “EPCOT

Da Redação

Todos os preparativos para a grande festa de comemoração do 50º aniversário da Walt Disney World, a partir de 1º de outubro, já estão em andamento. Em comunicado nesta terça-feira `imprensa, a Disney anunciou que planeja uma celebração de 18 meses, portanto, os quatro parques temáticos do Resort em Lake Buena Vista, na Flórida, vão participar da “Festa mais mágica do mundo”, adiantam os organizadores. Também haverá o lançamento do “Remy Ratatouille Adventure”, no “EPCOT.

A celebração incluirá um novo espetáculo noturno denominado, “Disney Encantamento”, no “Magic Kingdom”, com iluminação, fogo de artifício e efeitos de projeção envolventes que se estendem do “Castelo da Cinderela” à Rua Principal. Além disso, muitas outras surpresas estão sendo preparadas para surpreender os visitantes.

“Serão acontecimentos incríveis, com a participação dos personagens de Walt Disney, representados por centenas de atores contratados, de vários países, para as celebrações. Vamos proporcionar aos visitantes os cinquenta anos mais vibrantes e colorido, em uma festa que acontecerá em alto estilo”, ressalta o comunicado.

Em 1º de outubro de 1971, o complexo foi lançado ao público, após anos de planejamento e desenvolvimento do “sonho mágico” de Walt Disney, divulgando mensagens de voz em comunicado anunciando as festividades. Desde então, o destino da feira de negócios expandiu o “Magic Kingdom” para incluir “EPCOT”, “Animal Kingdom” e “Hollywood Studios”. Possui também vários hotéis temáticos, parques aquáticos e “Disney Springs”, centros comerciais com lojas e restaurantes.

O “EPCOT”, durante as festividades, apresentará “Harmonious”, um show especial, que, segundo o comunicado à imprensa, “é um dos dois maiores shows noturnos já criados para um parque Disney”. Contará com novas versões de canções clássicas da Disney, reinventadas em várias línguas por 240 artistas de todo o mundo”.

Já no “Animal Kingdom”, “Disney KiteTails” apresentará artistas levantando tubos de “Discovery River” ao som de algumas das canções favoritas da Disney.

Todos os seus personagens favoritos da Disney, incluindo Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Margarida, Pateta, Plutão e Chip ‘n’ Dale, fazem parte de uma coleção especial de esculturas douradas que estreia em quatro parques no dia 1º de outubro. Os visitantes poderão interagir de formas surpreendentes como as 50 pessoas apresentadas no “Disney Fab 50”. As pessoas também usarão roupas brilhantes feitas sob medida para a ocasião.

“Remy Ratatouille Adventure”

Além disso, “Remy Ratatouille Adventure” será lançado no “EPCOT” em 1 de outubro. Esta atração levará os visitantes ao saboroso mundo de “Ratatouille” da Disney e Pixar. Um novo restaurante, “La Crêperie de Paris”, abrirá no “EPCOT”.

A celebração contará também como “Faróis de Magia” todas as noites nos quatro parques. Ou o castelo da Cinderela iluminará ou o Magic Kingdom como fada. Uma luz ardente emanará da Árvore da Vida no Reino Animal à medida que os errantes mágicos se reúnem para “introduzir a magia da natureza”.

Nem o “Hollywood Studios”, nem o “Hollywood Tower Hotel”, “serão inundados de purpurina que evoca uma era de ouro da imaginação e aventura”, diz o comunicado. E o “EPCOT” contará como novas luzes que brilharão através da “Nave Espacial Terra”, “conectando-se uma à outra em um símbolo que dá origem as estrelas durante a noite”.