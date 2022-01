Na celebração dos 50 anos, “Disney” disponibiliza ingressos promocionais a moradores de Orlando

Como parte das comemorações dos seus 50 anos, a “Disney” brinda moradores da Central Flórida com ingressos promocionais, a preços especiais, com acesso aos brinquedos. Confira aqui os detalhes

Da Redação

Em fase de comemoração dos seus 50 anos, a “Walt Disney World Resort” anunciou uma nova oferta especial na compra de ingressos para os parques, exclusiva para moradores da Central Flórida. Os residentes poderão desfrutar da magia dos brinquedos nos quatro parques temáticos, e em outras áreas do complexo em Orlando, um dos destinos mais sonhados e visitados pelos brasileiros.

Com descontos especiais os moradores já podem comprar um bilhete – válido para dois dias de diversão –, por US$ 149 mais impostos. Os ingressos são válidos de segunda a sexta-feira, até 7 de abril de 2022.

Em comunicado em seu site oficial, a Disney informa o seguinte: “Com esta grande venda de ingressos, você pode experimentar o fascínio da Celebração Mais Mágica do Mundo, um evento único na vida repleto de festividades divertidas, decorações brilhantes e muito mais.”

Entre os destaques do Magic Kingdom, os visitantes vão se deslumbrar com as transformações feitas no “Castelo da Cinderela”, decorado com enfeites de ouro. Destacando-se também o “Space Mountain”, a montanha-russa imperdível para quem gosta de fortes emoções, além da iluminação especial, desfiles e muitas novidades disponíveis em diversos brinquedos.

Afinal, são celebrações da existência do maior e mais visitado complexo de atrações turísticas do mundo. Não importam as filas, nada disso impede que uma grande quantidade de pessoas – em todas as idades –, participem das mirabolantes atrações. Lembrando que todos os procedimentos de segurança contra a Covid-19 são mantidos e exigidos dos visitantes durante permanência nos parques.