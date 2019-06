Diana Helman expõe na Flórida até 16 de junho

Desde criança imersa no universo artístico, Diana Helman, sobrinha neta de Ione Saldanha, artista plástica brasileira conhecida internacionalmente, leva sua mais nova série de trabalhos para o Salão Butterfly do Miami Beach Botanical Garden, em Miami Beach, em sua primeira mostra solo nos EUA, criada especialmente para o local, que fica aberta ao público até o dia 16 de junho.

Trata-se de Wind: uma exposição capaz de traduzir as cores e movimentos característicos do trabalho de Diana, mas dessa vez de uma forma mais abstrata. As 11 obras são definidas como composições sensíveis e relativas à espiritualidade e, como o vento, são sopradas em telas e papéis formando linhas leves e dançantes.

Em sua primeira exposição individual nos Estados Unidos, Diana foi inspirada pela relação entre os ciclos naturais em nossa vida e a força do vento. O elemento é vital na natureza e é capaz de mudar o caminho das águas, movimentar as folhas e fortalecer o fogo. Segundo a artista, movimentos inesperados nos levam a lugares e emoções desconhecidos, mas que com certeza não são ao acaso. Dores e alegrias pelas quais passamos que têm o propósito de nos conduzir ao lugar certo.

Ainda no país, a artista participou do ArtPrize 2018, grande evento artístico que acontece em Michigan, USA, com exposição de um quadro e ainda expôs no Sugar Sand Park, em Boca Raton, um coletivo com os artistas da Associação de artistas de Coral Springs. Na Europa, destaca-se a participação de Diana na exposição “12 Disciples des arts” no Centro Cultural Maurice Ravel em Paris em outubro de 2018.