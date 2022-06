DeSantis derrota Trump em nova pesquisa eleitoral

O governador da Flórida, Ron DeSantis, mais uma vez superou o ex-presidente Donald Trump em uma pesquisa recente com participantes da conferência anual de conservadores sobre quem gostariam de ser o próximo candidato à corrida presidencial em 2024. Em 2021, a mesma pesquisa apontou que DeSantis recebeu 74% de aprovação, enquanto Trump recebeu 71%.

Realizada durante o Western Conservative Summit, a pesquisa coloca DeSantis à frente de Trump na preferência para derrotar os democratas, pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados, o governador é a escolha de 71,01% dos filiados, contra 67,68% do ex-presidente. Logo atrás, vem o senador Ted Cruz, do Texas, com cerca de 28,7%. O evento que acontece anualmente em Denver, Colorado, é organizado pelo Centennial Institute e pela Colorado Christian University.

Nem DeSantis nem Trump ainda não declararam abertamente a intenção de concorrer ao pleito, mas ambos já protagonizaram uma batalha discreta pelo favoritismo republicano. Os resultados da pesquisa foram compartilhados por Michael McGonigle, jornalista do Colorado The Daily Citizen e da Fox News.