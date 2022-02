O favorito da noite foi o faroeste “Ataque dos Cães” com 12 indicações ao Oscar 2022

Desde o faroeste, “Ataque dos Cães”, incluindo o musical do diretor Steven Spielberg, “Amor, Sublime Amor”, e do enigmático, “Não Olhe Para Cima”, muitas surpresas. O curta-metragem do diretor brasileiro Gustavo Milan ficou fora dos cinco indicados

Da Redação

Os 23 filmes indicados a 94ª edição o Oscar 2022 foram anunciados na terça-feira pela “Academia de Artes e Ciências Cinematográficas”, destacando-se o longa “Ataque dos Cães”, da Netflix, que lidera a 94ª edição do prêmio com 12 indicações. Outro destaque é “Duna” – com 10 indicações –, seguido de as “Belfast” (7 indicações), “Amor, Sublime Amor” (7 indicações), “King Richard: Criando Campeãs” (6 indicações), “Drive My Car” (4 indicações), “Beco do Pesadelo” (4 indicações) e “Não Olhe Para Cima” (4 indicações).

E para quem gosta de faroeste, “Ataque dos Cães” apresenta favoritismo para levar o Oscar de “Melhor filme do ano.” A trama, da diretora neozelandesa Jane Campion – indicada a melhor direção –, mostra um rancheiro (Benedict Cumberbatch) que atormenta a nova mulher (Kirsten Dunst) do irmão (Jesse Plemons) e o filho dela (Kodi Smit-McPhee). Os quatro atores foram indicados ao Oscar.

O curta-metragem “Seiva Bruta” era a esperança do Brasil na entrega do Oscar

Representando o Brasil, o curta-metragem do diretor brasileiro Gustavo Milan, “Seiva Bruta” (Under the Heavens), sobre desafios enfrentados por imigrantes venezuelanos no Norte do Brasil, chegou à lista de 15 pré-indicados em sua categoria, mas não ficou entre os cinco indicados.

Outra indicação que pode levar prêmios é “Being the Ricardos”, com Nicole Kidman e Javier Bardem, que emociona. O longa fala da comediante Lucille Ball – grande sucesso da tevê americana –, que valeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz para Nicole Kidman.

Já o musical, “Amor Sublime Amor”, do diretor Steven Spielberg recria clássico do cinema sobre uma história de amor em meio a uma disputa entre gangues. O longa vem sendo elogiado pela crítica e tem chances de conquistas estatuetas. Lembrando que Spielberg concorre ao Oscar de Melhor Diretor.

Muita expectativa para noite de premiação da 94ª edição do Oscar 2022 que acontecerá no dia 27 de março.