Edição de janeiro/2020 – p. 18

Das pistas de bicicross para “dream team” de vendedores dos EUA

Nas competições de bicicross, Victor e William Silva – gêmeos univitelinos –, participaram de importantes campeonatos da categoria, consolidando carreira promissora aos 15 anos de idade. Atualmente, com 20 anos, os irmãos vêm se destacando na área de smart home, na “Vivint Smart Home”, em Orlando, com excelentes resultados na captação de clientes, que o lhes garantiu lugar no “dream team” da empresa, que reúne os 50 melhores vendedores dos EUA e Canadá. E no último dia 13 de janeiro, Victor e William foram premiados em Salt Lake City, capital de Utah, durante celebração da “Vivint”, com a presença do CEO da companhia, quando receberam troféus e todas as honras por galgar posição de destaque em apena um ano de trabalho. “Reconhecimento importante para mim e meu irmão, que conseguimos ingressar no ‘dream team’ da ‘Vivint’, onde estão os cinquenta melhores vendedores dos Estados Unidos e Canadá”, comemora Victor.

Quanto às atividades esportivas, no caso bicicross, relata Victor que atualmente está focado no empreendedorismo, e que vem estudando sobre o mercado, pois tem como meta, empreender – ministra cursos online orientando jovens que queiram ingressar na área. E dar voltas com sua bicicleta no momento, só mesmo nas horas de folga. “Estou estudando muito, capitando informações sobre o mercado do empreendedorismo porque essa é a minha prioridade, minha meta. Tenho um coach que me ensina, passa conhecimentos importantes sobre empreendedorismo”.

“O meu objetivo é superar obstáculos. Estou criando programas para ensinar outros jovens que têm como meta empreender, buscar oportunidades no mercado. Dou dicas online de como agir ao falar com CEOs para expor suas ideias no mercado empreendedor. Os meus vídeos focam a parte mental e comportamental”, argumenta Victor.

Já William, que também está voltado para o empreendedorismo, declara a sua paixão pelo esporte competitivo. Ele pratica o jiu jitsu e já conquistou a faixa azul da modalidade, mas seu objetivo é conseguir a faixa roxa em futuras competições. No momento, seleciona jovens para integrar a equipe que irá compor o “dream team” dos irmãos. “Eu e o Victor estamos dando oportunidades às pessoas que queiram ingressar em nossa equipe de trabalho. É fazer dinheiro em pouco tempo, mas com foco e empenho. Até o final deste ano vamos ter a nossa equipe definida”, enfatiza.

Explicando sobre o trabalho desenvolvido na “Vivint”, disse William que a smart home é um conceito de moradia que envolve o uso da tecnologia para garantir mais conforto, segurança e praticidade aos moradores. Essa categoria de produtos inclui smart displays, fechaduras, câmeras de segurança e até mesmo lâmpadas. “É o que denominamos de casa inteligente, com controle de segurança que pode ser monitorado através do seu telefone. Os dispositivos mais importantes, como fechaduras e, até mesmo, sistemas de câmera e monitoramento, controle de lâmpadas e acionamento de mídia, permitem ao usuário ligar e desligar por meio de um aplicativo para smartphone. São dispositivos que ajudam na economia de energia”.

Contam Victor e William que ao terminarem o high school, optaram pelo trabalho temporário durante o verão, e, através da sugestão de um amigo, decidiram abraçar a oportunidade que surgiu na “Vivint Smart Home” com intuito de “ganhar dinheiro”. Evidente que o espírito de concentração e determinação para subir ao pódio, durante as competições de bicicross, proporcionou aos irmãos foco essencial para serem os melhores, dentre os destaques da empresa. A desenvoltura dos garotos, juntos aos clientes, foi resultado positivo, de muito trabalho, em um mercado extremamente competitivo.

“Abrimos nossa empresa”, ressalta William, “onde presto assistência às empresas para que suas atividades se propaguem através do marketing, criando página no Facebook, produzindo vídeos e impulsionando a venda de seus produtos, seja loja, restaurante, escritório e demais segmentos do empreendedorismo. Estamos à disposição dos empresários que queiram contratar os nossos serviços”, complementa. “Estudo Marketing, e no futuro vamos investir em nossa empresa”.

Prêmio e ingresso no “dream team”

Sobre o prêmio que Victor e William Silva conquistaram pelo desempenho e metas alcançadas na “Vivint Smart Home”, contam os irmãos que é resultado de muito trabalho, pois quando ingressaram na empresa, há um ano, tinham como objetivo ser os melhores. “Queríamos estar no ‘dream team’ da empresa e isso exigiu de nós esforço, muito esforço”, lembra Victor. “Para que o leitor saiba da importância desta conquista, na Flórida existem mil vendedores da ‘Vivint’, mas apenas cinco deles estão hoje no ‘dream team’. Incluindo todos os vendedores nos Estados Unidos e Canadá, apenas cinquenta foram selecionados para compor o ‘dream team’, o que representa uma conquista fundamental. Eu e o William conseguimos em apenas um ano entrar para o time dos sonhos da empresa e fomos premiados por isso, em grande festa que aconteceu na cidade de Salt Lake City, em Utah”.