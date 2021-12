Dados apontam 800 mil mortes por Covid nos EUA; 50 milhões de casos

Bandeiras brancas em Washington representam as 800 mil mortes por Covid-19 no país

De acordo com os dados divulgados pela “Universidade Johns Hopkins”, os EUA atingiram o número de 800 mil mortes causadas pela Covid-19, ultrapassando a marca de 50 milhões de casos. É o maior número de mortes por Covid no mundo, seguido por Brasil e Índia

Da Redação

Segundo dados divulgados pela “Universidade Johns Hopkins”, na terça-feira, os EUA atingiram o número de 800 mil mortes causadas pela Covid-19, ultrapassando a marca de 50 milhões de casos. É o maior número de mortes por Covid no mundo, seguido por Brasil e Índia, segundo a contagem da universidade. Na noite desta terça, a “Johns Hopkins” registrava 50.226.427 de casos e 800.266 mortes no país – 71,84% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

As informações da universidade atestam que os EUA têm mais mortos em decorrência da doença do mundo em números absolutos. É 19º país com maior número de mortes por 1 milhão de habitantes – o país tem cerca de 2,4 mil mortos por Covid-19 para cada 1 milhão de moradores –, de acordo com a plataforma “Our World in Data.”

Entre os americanos que morreram de Covid-19, o grupo mais atingido é o de idosos. Segundo o jornal “New York Times”, 75% dos mortos pela doença no país têm 65 anos ou mais. Entre os americanos com 65 anos ou mais, o índice de mortos é de um para cada 100 pessoas. Em 33 estados dos EUA o número de mortes aumentou nas últimas duas semanas, de acordo com a rede NBC.

Os EUA chegaram às 700 mil mortes em 1º outubro. Em junho, o país havia chegado às 600 mil mortes. Desde o início do ano, mais de 450 mil pessoas morreram nos EUA após contraírem Covid-19, o equivalente a 57% de todas as mortes devido à doença no país desde o início da pandemia. Agora, o número de mortos devido ao vírus supera a população da Dakota do Norte.

No mundo inteiro, segundo o “Our World in Data”, o número de pessoas mortas por Covid-19 é de mais de 5,3 milhões.